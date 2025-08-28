德國內閣通過兵役改革草案　恢復服役登記制度　戰時或強制徵兵

面對北約（NATO）與俄羅斯之間日益緊張的關係，德國內閣8月27日通過兵役制度改革的法例草案，旨在吸引志願者加入聯邦國防軍，但該提案同時包含強制服役條款，以防未來幾年招募人數不足。



法新社報道，根據這份尚需議會通過的法律草案，自2026年起，所有德國年輕男女都將收到一份問卷，用以評估其體能、技能及服役意願。男性必須填寫該問卷，女性可自願填寫。

2025年8月27日，德國柏林，德國總理默茨（Friedrich Merz）和防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在國防部內閣會議後舉行新聞發布會。（Reuters）

此外，自2027年7月1日起，年滿18歲的德國男性即使不選擇自願服役，也須接受強制性體檢。此舉旨在建立全國性的軍事準備「情況報告」。

一旦爆發戰爭，德國此前於2011年暫停的徵兵制度將自動重新生效，這意味着18歲至60歲的男性都可能被徵召入伍。

2025年8月27日，德國柏林，德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在國防部內閣會議後舉行的新聞發布會發表講話。（Reuters）

目前，德國聯邦國防軍約有18.2萬名現役軍人及4.9萬名預備役人員。德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）計劃將現役部隊規模擴充到至少26萬人，預備役增至20萬人，以符合北約標準。