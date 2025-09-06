副首相辭職、內閣改組　英媒：施紀賢難止血　選民愈見傾向改革黨

英國工黨政府再受打擊，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）爆出避稅醜聞後請辭，首相施紀賢（Keir Starmer）同日宣布改組內閣，但英媒指，施紀賢推動內閣改組似乎也難阻工黨聲譽進一步受損，最新民調也顯示，更多選民認為改革黨（Reform UK）在處理大多數關鍵議題上，表現會優於工黨。



在最新的風波中，韋雅蘭爆出在購買第二套房產時少交4萬鎊（約42萬港元）印花稅的醜聞，她最終在5日辭職，施紀賢同日改組內閣，外相林德偉（David Lammy）轉任副首相及司法大臣，內相顧綺惠（Yvette Cooper）則接替外相一職。

2025年7月29日，英國倫敦，時任副首相韋雅蘭（Angela Rayner）在唐寧街首相府發表講話。（X@AngelaRayner）

《衛報》指，施紀賢正努力控制這場席捲政府的危機，試圖透過改組內閣恢復秩序，重回正軌，但文章指，韋雅蘭爭議的餘波還可能進一步損害工黨的聲譽，且施紀賢政府還正面對其他難題，包括來自改革黨（Reform UK）的挑戰、財相李韻晴（Rachel Reeves）準備在秋季加稅，以平衡國家收支等。

調查機構YouGov於8月26日完成的一項選民傾向調查顯示，28%受訪英國人傾向改革黨，工黨僅為20%，保守黨則為17%。

2025年9月4日，蘇格蘭格拉斯哥，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 在參觀貝宜系統斯考斯頓工廠（BAE Systems Scotstoun）時與船舶建造商交談。（Reuters）

《電訊報》也引述機構Merlin Strategy一項訪問4000名選民的民調指，受訪選民認為改革黨在處理大多數關鍵議題如非法移民、NHS醫療、生活成本問題上，表現會優於工黨。

51%受訪選民認為若果由改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）擔任首相，非法移民問題會得到改善，認為會更糟的人則佔30%。

工黨在改革黨大會召開前發起一場「反法拉奇」運動，批評該黨領袖未能回答一系列政策問題，但民調研究人員指，這場運動存在缺陷，當大眾認為法拉奇更能改善問題，工黨很難把改革黨和法拉奇描繪成危險的風險。