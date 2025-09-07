獲泰王批准出任總理　阿努廷匍匐跪拜御像「叩謝聖恩」｜有片

泰國下議院秘書長周日（7日）宣布泰國國王哇集拉隆功已批准任命阿努廷（Anutin Charnvirakul）為泰國新總理後，阿努廷在泰王御像前行跪拜禮，「叩謝聖恩」。



阿努廷在泰王御像前行跪拜禮「叩謝聖恩」：

泰國下議院9月5日投票選出新總理，泰自豪黨黨魁、曾擔任副總理的阿努廷當選。阿努廷祖籍中國廣東，他是家族企業中泰工程建設集團（STECON）的繼承人，父親也是政壇老手，曾出任多個高官職位。

泰自豪黨黨魁阿努廷2025年9月5日抵達下議院，準備出席特別會議（Reuters）

阿努廷2023年曾在接受中國央視新聞訪問時，講述其父母都是廣東籍的華人，祖先來自廣州，「家裏每天也都是說粵語」，至今還有很多親朋好友在廣東居住。

現年58歲的他稱自己受到泰中兩種文化影響，在泰國出生，有中文名字陳錫堯。

↓ 阿努廷略懂廣東話，網絡上流傳他以廣東話發言的片段 ↓

阿努廷的父親差瓦拉（Chavarat Charnvirakul）1962年在泰國創立中泰工程建設集團（STECON），該集團後來參與過泰國曼谷素萬那普機場、新國會大廈等大型工程建設。

差瓦拉加入政界，曾擔任多個部長級職位，如衞生部長、內政部長，又做過副總理及代總理，也是泰自豪黨的創辦人。

阿努廷在大學時修讀工程學，據泰國頭條新聞指，阿努廷憑借家族企業在大型基建項目中的功勞，使他在經濟與政治雙重領域積累深厚人脈。

他於約30歲出頭時進入政界，在外交部擔任顧問。

↓ 阿努廷的愛好包括演奏色士風 ↓

他領導的泰自豪黨在泰國2019年大選後加入以人民國家力量黨為首的執政聯盟，他曾任副總理、衞生部長，在疫情期間領導抗疫工作，但在泰國原總理佩通坦今年6月爆出通話風波後，泰自豪黨退出執政聯盟。

如今當選總理後，外界預計阿努廷會在9月中旬向泰王呈遞內閣名單，並舉行內閣宣誓就職儀式，然後10月初新政府在國會發表施政方針演說。

新華社引述分析人士指，阿努廷當選將組建少數派政府，短期內有望止住震盪，但未來的修憲與解散國會下議院的承諾，將使泰國政局再度面臨考驗。