泰國下議院投選新總理　華裔阿努廷當選　原執政為泰黨候選人落敗

泰國原總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）遭法院撤職後，泰國下議院9月5日舉行特別會議，投票選舉新總理。泰自豪黨黨魁、曾擔任副總理的華裔泰國人阿努廷（Anutin Charnvirakul）目前已經取得足夠票數，成功當選，擊敗原執政為泰黨的候選人。



泰自豪黨黨魁阿努廷2025年9月5日抵達下議院，出席特別會議（Reuters）

泰自豪黨提名黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）為總理候選人，執政為泰黨則提名猜格森（Chaikasem Nitisiri）為候選人。

阿努廷較早前在3日表明，他已取得來自7個政黨的146名議員的支持，為出任泰國總理爭取到足夠支持。

2025年9月5日，泰自豪黨提名阿努廷擔任總理候選人（Reuters）

阿努廷現年58歲，為華裔泰國人，父母均是來自廣東的華人。他領導的泰自豪黨在泰國2019年大選後加入以人民國家力量黨為首的執政聯盟，他曾任副總理、衞生部長，在泰國原總理佩通坦今年6月爆出通話風波後，泰自豪黨退出執政聯盟。

他在疫情期間擔任衞生部長，領導抗疫工作。

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）2025年9月5日在下議院特別會議上發言（Reuters）

泰國國會下議院有492名議員，新總理必須獲得下議院半數以上（至少247票）支持方能當選。在表決通過後，名單將呈交國王批准。

新華社引述分析人士指，阿努廷若當選，將組建少數派政府，短期內有望止住震盪，但未來的修憲與解散國會下議院的承諾，將使泰國政局再度面臨考驗。

選舉前夕 他信離國

這次選舉前的另一焦點，還有泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）在選舉前夕離國，他乘坐私人飛機前往阿聯酋杜拜進行身體檢查，引發猜測，他則承諾將在9月8日回國，到最高法院聽取有關自己官司的判決。

泰國總理職位這次再出現人事變動，原因是泰柬士兵5月在邊境衝突後，佩通坦與柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）私密通話在6月外泄，佩通坦在通話內責怪己方的泰國士兵，引發民怨，她被指涉嫌違憲，泰國憲法法院8月29日下午作出裁決，裁定解除其總理職務。

佩通坦成為泰國過去17年來第5位遭法院撤職的總理，她在法院宣判後回應指接受判決。這次事件使原本執政的為泰黨備受打擊。