梵蒂岡首迎性小眾信徒朝聖團　來自20國1400名信眾慶祝禧年

來自20個國家約1400名LGBTQ＋（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等性小眾人士）天主教信徒及其支持者在9月6日抵達意大利，參加周末舉行的朝聖活動，為LGBTQ＋團體首次出現在天主教官方的禧年（Jubilee year）慶典活動中。



綜合外媒報道，這些LGBTQ＋成員今次來到梵蒂岡，主要由致力推動信徒間更大包容性的義大利協會「約拿單之帳」（The Tent of Jonathon）主辦，也是天主教禧年活動的一環。預料今年將有約3,200萬朝聖者前往梵蒂岡參加禧年慶典。

成員隨人群走上通往梵蒂岡的主道，有人執彩虹十字架與刻有耶穌塑像的十字架，步入每隔25年才開啟一次的聖伯多祿大殿的聖門。

2025年9月6日，意大利羅馬，圖為LGBTQ+ 成員持刻有耶穌形象的十字架參加朝聖活動，前往聖伯多祿大教堂。（Reuters）

有份協助舉辦活動的組織DignityUSA旗下成員Marianne Duddy Burke指，受邀步入聖門代表「我們的信仰和身份得到了充分認可」。

天主教前教宗方濟各（Pope Francis）在任時，推動社會接納LGBTQ＋群體，繼任的教宗良十四世（Pope Leo XIV）並未改變這一方針，不過今次LGBTQ＋群體未得到他的接見。