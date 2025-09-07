石破茂宣布辭職　自民黨無多數席新首相選舉恐更複雜？｜新聞背後

日本首相石破茂9月7日召開特別記者會，宣布辭去自民黨總裁職務。日本自民黨原定於8日決定是否舉行臨時總裁選舉，值此之際，日本下任首相誰屬備受關注。路透社報道指，因執政的自民黨接連在國會兩院失去多數席位，恐無法保證下任總裁能夠順利擔任首相，因此決出日本下任領導人的程序恐怕將較此前更為複雜。



根據日本憲法，日本首相並非由全民直接選舉產生，而是交由國會表決，取得眾議院和參議院多數票的候選人將成為日本首相，而日本自1947年以來，政府多數時期由自民黨領導，所以在黨內決出的自民黨總裁通常會被視為下任首相。

2024年9月6日，日本東京，日本前首相小泉純一郎、前環境大臣小泉進次郎宣布參加總裁選舉。（Reuters）

執政黨總裁選舉

日本自民黨在去年9月舉行總裁選舉，候選人需要獲得20名黨內成員提名才能參選，而候選人將在日本各地開展競選活動，最終交由國會議員與普通黨員表決。當時共有九名候選人參加總裁選舉，石破茂歷經兩輪投票勝選總裁。

在第一輪投票中，地方黨員和國會議員分別投票，獲過半票數的候選人將成為下任總裁，否則進入第二輪投票，在得票數最多的兩位候選人中選出總裁。但在第二輪投票時，每位議員同樣持有一票，不過地方黨員的票數被縮減至47票（代表日本47個都道府縣，每縣1票）。

2025年9月7日，日本東京，圖為石破茂抵達首相官邸。（Reuters）

國會表決

然而，由於自民黨目前在兩院均不佔多數席位，自民黨總裁能否出任首相尚無定論。1994年，自民黨與社會黨和先驅新黨結盟組成執政聯盟重新領導政府，領導社會黨的村上富市當選為新首相。

按照慣例，眾議院將進行內部投票選出首相候選人，議員可以提名眾議院中任何人作為候選人，一般為黨內領袖，而在表決中獲過半支持的候選人將獲得提名，倘無人獲得過半票數，則將在取得最多票數的前兩位候選人中進行第二輪決選。