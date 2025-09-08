中國今年前八個月對美貿易總值下降13.5%

中國官方數據顯示，今年前八個月，中美貿易總值為2.73萬億元人民幣，下降13.5%。



中國海關總署周一（9月8日）公布的數據顯示，今年前八個月，中國進出口總值29.57萬億元，按年增長3.5%。

其中，中國與東盟貿易總值為4.93萬億元，增長9.7%，佔中國外貿總值的16.7%；中國與歐盟貿易總值為3.88萬億元，增長4.3%，佔中國外貿總值的13.1%；中國與美國貿易總值為2.73萬億元，下降13.5%，佔中國外貿總值的9.2%。

圖為2025年5月27日，東盟—中國—海合會峰會在吉隆坡舉行，中國國務院總理李強等與會者合照。（Reuters）

此外，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口15.3萬億元，增長5.4%，佔中國進出口總值的51.7%。

根據數據，8月當月，中國進出口3.87萬億元，增長3.5%。其中，出口2.3萬億元，增長4.8%；進口1.57萬億元，增長1.7%。路透社稱，中國8月出口低於市場預測的5%，是六個月來最低增速；8月進口也低於預期的3%。

中國海關總署統計分析司司長呂大良介紹，今年前八個月，中國進出口累計增速較上半年加快0.6個百分點，其中8月當月出口、進口均增長，已連續三個月實現雙增長。

他認為，面對嚴峻複雜的外部環境，中國「外貿韌性持續彰顯、活力不斷釋放」。