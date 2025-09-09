穩定幣｜勢成對抗美元霸權工具？　港大學者：助避制裁但難撼地位

《穩定幣條例》在8月1日正式生效，標誌着香港在建立透明、合規的虛擬資產市場方面邁出了關鍵一步，同時也為香港助力人民幣國際化帶來新的戰略機遇。港大經管學院金融學助理教授方翔為研究匯率和國際金融的學者，他接受《香港01》訪問表示，儘管穩定幣可能成為規避美國「長臂管轄」的工具，卻難以從根本上動搖美元在國際貿易與金融中的主導地位。



本港《穩定幣條例》在8月1日正式生效。（資料圖片）

穩定幣成規避美國長臂管轄「新武器」

關稅戰催化「去美元化」，穩定幣能否助力對抗美元霸權，引起各方討論。方翔區分了兩種情況。他認為，如果將美元霸權定義為美國的長臂管轄能力，那麼發展自身的穩定幣確實可以規避SWIFT等制裁。然而，如果美元霸權是指其作為世界貿易和金融交易中的主導貨幣，他則不認為穩定幣能夠改變這一現實。

他強調，美元的主導地位源於美國長期的經濟和軍事實力積累，這是支付工具的改變無法撼動的。雖然穩定幣能透過提高效率，促進部分交易從美元轉向人民幣，但單純以此，難以顯著改變美元的整體使用比例。用穩定幣去推動人民幣國際化，有一定積極作用，但「不能白日做夢，想用這個工具去取代這個現有的國際貨幣體系，這個是不現實。」

香港大學助理教授方翔表示，穩定幣可能成為規避美國「長臂管轄」的工具，卻難以從根本上動搖美元在國際貿易與金融中的主導地位。（港大網頁截圖）

離岸人民幣資金池不足 穩定幣發行條件或受限

市場亦關注日後能否在港發行人民幣穩定幣，方翔認為，本港離岸人民幣穩定幣更有機會出現。他指出，離岸人民幣穩定幣對央行貨幣政策影響不大，因為央行會調整政策以維持離岸與在岸人民幣匯率的基本穩定。

不過，他指出，離岸人民幣的資金池相對來說還是比較不足，因為穩定幣與法幣兌換比例是1:1，需要有相應的底層資產，而且穩定幣的底層資產必須是短期流動性高安全資產，「那現在離岸人民幣有多少這樣的短期流動性高的安全資產？這是一個很重要的挑戰。中國不可能為了穩定幣，去創造原本不需要的這麼大的離岸人民幣的資金池，一定是反過來。當我們能夠逐步推動離岸人民幣的資金池變大的時候，可能就更具備了發行穩定幣的條件。」

然而，在岸人民幣穩定幣的出現則面臨巨大挑戰，主要問題在於如何與資本管制共存。他認為，一旦在岸人民幣穩定幣上鏈，將嚴重影響資本管制的有效性。除非能有效解決此問題，否則在岸人民幣穩定幣的推行難度很高。

方翔表示，穩定幣更多的是替代現金或活期存款等高流動性資產，其市場規模尚未足以衝擊銀行存款。（資料圖片）

市場規模尚未足以衝擊銀行存款

此外，針對穩定幣發行商與銀行之間是否存在對立的問題，方翔表示，在當下這種擔憂尚不顯著。他解釋，美元穩定幣主要用於鏈上資產交易，而傳統銀行並未涉足此領域。對於用穩定幣替代法幣，除非是在高通脹、高貶值的發展中國家，其與銀行存款的替代性才顯著，「如果有美元穩定幣，人們就持有美元穩定幣，就不會把錢放在銀行裡了。」

他進一步指出，穩定幣主要仍是交易手段，而非儲蓄工具，因為在現行法律下，穩定幣不附帶利息。他認為，穩定幣更多的是替代現金或活期存款等高流動性資產，其市場規模尚未足以衝擊銀行存款。

關於穩定幣流通是否會增加市場貨幣量，他認同其可能加速貨幣流通速度。然而，貨幣流通速度的加快不一定會導致貨幣政策有效性下降。方翔引述美國的經驗指出，現代貨幣政策已從數量工具轉向利率工具，透過控制聯邦基金利率，可以避免貨幣流通速度變化對政策造成的影響。