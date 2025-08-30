美上訴法院裁定特朗普大部份關稅措施不合法　包括「對等關稅」

美國上訴法院8月30日裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的大部份關稅措施不合法，包括他4月宣布針對各貿易夥伴的「對等關稅」。不過，上訴法院允許相關措施持續生效至10月14日，以便特朗普政府向最高法院提出上訴。對此，特朗普同日在社交媒體發文稱，法院作出錯誤的裁決，並重申所有關稅目前仍然有效。



路透社報道，上訴法院的裁決意味着「對等關稅」與10%基準關稅、美國因芬太尼及邊境問題對中國加徵的關稅以及對墨西哥和加拿大部份商品的關稅皆不合法，而這些關稅皆是特朗普通過援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）所實施。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

法院表示，IEEPA雖賦予總統重大權力，使其能在緊急狀態採取一系列行動，但法規沒有明確提到徵收關稅或類似措施的權力，而且國會通過相關法律時似乎不太可能有意背離其以往的做法，賦予總統無限的關稅徵收權力。

法院的裁決將不會影響特朗普根據其他法律實施的關稅措施，包括針對外國鋼鐵、鋁和汽車的關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

特朗普其後迅速在社交媒體Truth Social發表回應指，如果上述關稅被取消，對美國來說將是一場徹底的災難，並強調關稅是幫助美國工人、支持生產「美國製造」產品公司的最佳工具。

特朗普最後稱：「在美國最高法院的幫助下，我們將利用這些法律（關稅）造福國家，讓美國再次富裕、強大、富強！」儘管財政部、貿易代表辦公室和商務部尚未作出回應，但外界預料政府會上訴至最高法院。

2025年8月30日，美國上訴法院裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的大部份關稅措施不合法後，特朗普即時在社交媒體Truth Social發文回應。（網絡圖片）

美國國際貿易法院（Court of International Trade）早於5月28日下令，禁止美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於所謂「解放日」公布的關稅措施生效，指其針對存在貿易逆差的國家援引IEEPA全面實施關稅，是超越總統權限；而上訴法院後來批准在上訴期間暫時恢復特朗普在「解放日」宣布的關稅。