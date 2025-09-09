意大利威尼斯「聖馬可飛獅」或產自唐代中國？專家：材料源自長江

在意大利旅遊勝地威尼斯（Venice），聖馬可廣場（St. Mark's Square）有兩根巨大柱子，其中一根頂上有一隻長着翅膀的青銅獅子，它被稱為「聖馬可飛獅」，是威尼斯的歷史和文化象徵。然而，9月4日的一項最新研究報告表明，獅子的青銅材料來自中國的長江流域，其造型也類似唐代（618至907年）的鎮墓獸風格。



英國考古雜誌《古典》（Antiquity）周四刊登一篇研究報告，意大利帕多瓦大學（University of Padua）地球科學系研究團隊對「聖馬可飛獅」進行了鉛同位素分析，發現雕像中的青銅合金與中國長江下游的礦石高度吻合，推翻了之前對雕像產地的假設。

此前推測認為，這尊獅子的靈感或產地應來自古代地中海地區、美索不達米亞或波斯地區。最新研究發現，「聖馬可飛獅」的面部與唐朝鎮墓獸相符，包括相似的球狀鼻樑、側耳、隆起的下巴、嘴巴露出四顆強有力的犬齒，以及碩大鼻根部上扭曲的額紋。

唐朝鎮墓獸也有獅子的元素，但往往長着兩根長長觸角和毛髮、蝙蝠般的尖耳和高聳的雙翼，而「聖馬可飛獅」卻沒有觸角，耳朵類似人耳，翅膀也類似鳥類。

但研究團隊發現，「聖馬可飛獅」並非「原裝」，歷史上經過多次修改。其頭部有切割過的痕跡，證明雕像可能長有一到兩根觸角，這些痕跡被後來加上的「鬃毛」覆蓋了；它看似人類耳朵的厚實、鈍圓的奇特雙耳，則很可能是經過割鋸、打磨的尖銳獸耳。

「聖馬可飛獅」最初可能是一隻中國唐代鎮墓獸。意大利學者研究推測，其外表可能經過多次修改，以符合基督教中聖馬可（St. Mark）的象徵「獅鷲」。（Getty Images）

報告推測，可能是威尼斯共和國商人馬可·波羅（Marco Polp）的父親與叔父在1264年至1268年間造訪元朝中國時，將唐朝鎮墓獸帶回了威尼斯。至於「整形」原因，很可能是當地人為了讓他更符合基督教中的形象，以作為聖馬可（St. Mark）的象徵「獅鷲」。