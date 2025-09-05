威尼斯扒手橫行　市民自發組成巡邏隊反遭扒手起訴

據意大利媒體Wanted in Milan當地時間9月4日報導，為了遏制日益倡狂的扒手，有威尼斯市民自發組織了被稱為「不分心公民」（Not Distracted Citizens）的巡邏隊，試圖改善當地治安。然而令人意外的是，一些街頭扒手竟然反客為主，反過來對抓到他們的市民提起了法律訴訟。



這些被抓到的「嫌疑人」宣稱：「不分心公民」的成員們無權攔截他人，也無權在未經他人同意的情況下進行拍攝，甚至還涉嫌構成跟蹤等違法行為。消息一出，威尼斯輿論譁然，關於公民義務與違法行為邊界的討論也在持續發酵。

此前，在威尼斯的扒竊犯罪已經十分猖獗。有報導稱甚至在教堂內部也出現了扒竊案，還有犯罪分子倡狂地使用胡椒噴霧。這迫使當地居民採取了一些反制行動，但大多數是象徵性的，例如在街道上豎起寫着「扒手小巷」的路牌。

威尼斯當地警察局長瑪律科·阿戈斯蒂尼則出面表示，普通公民終歸不能越權執法。他也承認：「缺乏明確的國家法規，導致我們難以有效應對此類情況。」

警惕扒手的告示在威尼斯隨處可見。(X圖片)

「不分心公民」的代表人物莫妮卡·波利則對被起訴表示憤慨：「我們站在法律這邊，卻莫名其妙成了罪人。」

當前，也的確有一些意大利政治人物試圖抓住這股輿論熱潮，在當地推動一些司法相關的改進措施。例如威尼斯市長路易吉·布魯尼亞羅呼籲任命一名特別法官，並賦予其立即拘留嫌疑人最多12天的許可權。

威尼托大區主席盧卡·紮亞認為，應由市政當局出資，為慣犯配備電子監控手環。

意大利司法部副部長安德莉亞·奧斯特拉裡提議對鼓勵未成年人偷竊的家庭實施制裁，包括在嚴重情況下取消父母的監護權。

但報導表示，目前意大利法律框架的漏洞仍然存在，市民在試圖制止犯罪的過程中仍然可能遇到法律指控。而在更加明確的法律細則出台前，威尼斯的志願巡邏隊可能不得不為他們的行為付出代價，而那些職業扒手們則將繼續為害一方。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

