朝鮮國慶77周年 習近平向金正恩致賀電 強調中朝密切交往合作
撰文：聯合早報
中國國家主席習近平就朝鮮國慶77周年向朝鮮領導人金正恩致賀電，強調維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針，中國願同朝鮮加強戰略溝通，密切交往合作。
據朝中社報道，金正恩收到習近平周二（9月9日）發來的賀電。習近平在賀電中形容中朝兩國是山水相連的傳統友好鄰邦，並說：「維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。」
習近平也提及金正恩上周赴華出席中國抗戰勝利紀念活動。習近平寫道：「我同你再次會晤，共同規劃了兩黨兩國關係發展藍圖。中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往合作，攜手推進中朝友好和兩國社會主義事業，為地區乃至世界的和平與發展作出更大貢獻。」
金正恩上個星期前往中國，除了出席中國為紀念抗日戰爭勝利80周年而舉行的閱兵式之外，也與習近平舉行會談。這是金正恩時隔六年後再度訪華。
