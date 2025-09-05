金正恩晤習近平 稱將持續支持中國維護領土完整和發展利益
撰文：王海
朝中社9月5日報道，朝鮮領導人金正恩與中國國家主席習近平會面時表示，朝鮮將繼續支持中國維護主權、領土完整和發展利益。
據報道，金正恩4日（周四）在北京的雙邊會談中向習近平表示：「無論國際形勢如何改變，朝中友誼的情懷都不會改變。」
報道指，習近平告訴金正恩，中朝是命運與共的「好鄰居、好朋友和好同志」。
朝中社稱，兩國領導人討論了如何加強戰略合作、維護在國際和地區問題上的共同利益、開展更多兩國高層官員互訪以及加強戰略溝通等議題。
朝中社同時證實，金正恩已於4日晚上，乘坐專列離開北京返回朝鮮。中共中央政治局委員、中央書記處書記蔡奇和外交部長王毅等中方高級官員有前往火車站歡送金正恩。
朝中社又指，金正恩今次訪華「標誌着一個歷史性時刻，進一步加強了兩國之間的政治互信和戰略合作」。這證明了「朝中友好關係的堅定性，足以克服各種考驗和挑戰。」
