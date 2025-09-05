中朝領導人會談｜習近平金正恩茶敘並共進晚餐　同意維護共同利益

中國國家主席習近平周四（9月4日）與朝鮮最高領導人金正恩會談時說，中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益；金正恩則表示，朝鮮願同中國深化互利經貿合作，取得更多成果。



金正恩上一次訪華是在2019年1月，這是他時隔六年後再度訪華。

金正恩此行在中國待了三天。他周一（9月1日）晚攜女兒金珠愛一同乘坐深綠專列離開平壤，周二下午抵達北京，周三早上出席中國為紀念抗日戰爭勝利80周年而舉行的閲兵式，周四晚在北京人民大會堂與習近平舉行會談。據新華社報道，習近平當晚還與金正恩小範圍茶敘並宴請。

路透社周四晚約10點20分左右引述目擊者稱，金正恩的專列已離開北京。

據新華社報道，習近平在會談中形容，中朝是命運與共、守望相助的「好鄰居、好朋友、好同志」，強調無論國際形勢如何變化，中國願維護好、鞏固好、發展好中朝關係的立場不會改變；中國願同朝鮮加強高層交往和戰略溝通，以及開展各領域務實合作。

習近平也強調，中朝要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益，並稱中國在朝鮮半島問題上始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝鮮加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定。

金正恩呼應說，無論國際形勢如何變化，不斷深化和發展朝中關係是朝鮮堅定意願；朝鮮願同中國密切兩黨兩國各層級交往，以及同中國深化互利經貿合作，取得更多成果。

他稱，朝鮮讚賞中國在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護好雙方的共同和根本利益。

金正恩周三（9月3日）登上天安門城牆觀看九三閲兵，與俄羅斯總統普京分別站在習近平左右兩側，構成中俄朝領導人歷史性同框畫面。

根據中國央視視頻，金正恩在會談中談到閲兵式時說，「中國的慶典也是我們的喜事」，並稱紀念活動彰顯了中國的重要國際地位和影響，「我就像自己的事情一樣感到十分高興」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江向《聯合早報》分析，從中國發布的中朝領導人會談內容和金正恩出席閲兵式獲高規格接待可看出，中朝發出清晰政治信號，即雙方接下來將加強高層互動及擴大經貿合作。

自俄烏戰爭於2022年爆發後，朝俄關係明顯加強。金正恩2023年、2024年兩次訪問俄羅斯，朝鮮還出兵援俄，相比之下，中朝關係則顯得平淡。

2025年6月29日，朝鮮領導人金正恩和俄羅斯文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova），觀看在東平壤大劇院展出的俄羅斯照片。（Reuters）

李明江分析，在中美戰略競爭加劇的情況下，北京在這個時間節點上拉近中朝關係，意在用「朝鮮牌」分散美國的注意力和政策資源，中國領導人呼籲中朝在國際和地區事務中加強戰略協作，潛台詞就是希望朝鮮能牽制美國。

金正恩在2018年5月和2019年1月訪華之後，兩次均於次月與美國總統特朗普會面。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

李明江判斷，北京邀請金正恩來訪也是希望先通通氣，朝鮮如果接下來跟美國政府有互動，也不會出賣跟中國相關的利益。

李明江也指出，朝鮮在經貿上一直依賴中國，中美戰略競爭加劇有助於平壤跟中國爭取更多經貿合作與援助，「中國牌」有利於金正恩接下來與美國人打交道。

在朝鮮半島問題上，李明江認為中朝難有交集，朝鮮希望中國能夠默認其核國家地位，但中國必須顧及與韓國的關係，不太可能調整朝鮮半島無核化立場。