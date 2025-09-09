泰國最高法院判前總理他信須入獄服刑1年

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）周一（8日）飛抵曼谷廊曼國際機場，趕及出席周二最高法院對其不當規避服刑案的裁決。泰國最高法院周二判處，他信必須入獄服刑一年。



上午9時25分左右，他信在2名女兒的陪同下抵達最高法院。根據央視，最高法院針對他信住院期間涉嫌規避服刑一案認定其有罪。

他信流亡多年後於2023年8月返回泰國，但甫返國即因貪污濫權罪被判刑8年，但他入獄不到24小時就因不適申請保外就醫，因此實質未有在監獄服刑。法院周二裁決指，他信在醫院服刑份屬違法。

他信的女兒、前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在裁決後表示，感謝泰王減輕父親刑期，又稱父親與他們所屬的為泰黨將繼續努力。

佩通坦早前因與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）通話泄密風波，8月29日遭最高法院判定即時解除總理職務。在泰國選出泰自豪黨黨魁、曾擔任副總理的阿努廷（Anutin Charnvirakul）為新總理前，他信上周五（5日）突以往海外檢查身體為由離開泰國，令外界猜測他是否計劃再次流亡。

2025年9月8日，泰國曼谷，圖為據信泰國前總理他信乘坐的汽車駛離曼谷機場。（Reuters）

他信因泰國軍方發動政變導致的政府垮台，選擇在2008年流亡海外，還面臨多項指控，並在2023年結束流亡返回曼谷，最終被法院判囚8年，但因泰王特赦僅需服刑1年。