印度擬研發第六代戰機造核航母　官員：迭代經驗奠定基礎賦信心

印度繼續投資本土軍備建造計劃，這一次他們打算研發六代機和建造核動力航母。



印度國防研究與發展組織（DRDO）航空系統總監梅農（K.Rajalakshmi Menon）9月6日在接受《The Week》雜誌採訪時宣布，印度已做好準備，在不久的將來自主研發第六代戰鬥機，因為印度已經在「光輝」（Tejas）系列戰機的研發上積累了基礎。

2023年4月24日，印度加爾各答，圖為一架印度國產「光輝」（Tejas）戰機停泊在一處空軍基地。（Getty）

除了六代機以外，印度還打算建造核動力航母。路透社9月5日報道，印度9月5日宣布的15年國防現代化計劃中宣布要建造包括核動力航母在內的一系列核動力戰艦，該計劃還包括讓新一代航母搭載印度自製的艦載戰鬥機（TEDBF）。

梅農在最近的一次國防研討會上強調，印度強大的研發和製造生態系統，加上國防研究與發展組織（DRDO）正在進行的項目，使該國有能力實現這一雄心勃勃的目標。

他說：「我們已經通過輕型戰鬥機（LCA）『光輝』和先進中型戰鬥機（AMCA）等項目奠定了堅實的基礎。我們在空氣動力學、材料和航空電子設備方面的專業知識，加上人工智能和傳感器技術的進步，使我們有信心在不久的將來開發出第六代戰鬥機。」

當下，印度在推進國產五代機項目「先進中型作戰飛機」（AMCA）的研製。其全尺寸模型此前在印度航展上首次公開展示。

根據印度軍方的時間表，AMCA的首架原型機將於2027年完成，2028年實現首飛，量產交付則將在2036年開始。印度空軍計劃引進7個中隊（126架飛機）昂貴的AMCA，前兩個中隊使用美國GE-F414發動機，後五個中隊使用法印聯合研製的120kN發動機。

為了解決最重要的五代機航空動力問題，印度計劃和法國賽峰集團共同開發用於印度本土第五代戰機的新型發動機。印媒稱，這一合作將增強印度與法國之間的戰略合作關係。賽峰集團將在本次合作中對印度進行完全技術轉讓，在印度設計、開發、測試、認證和生產一款推力為120kN的新型發動機。

而在核動力航母方面，印度國防部的2025年路線圖說：「未來幾十年，隨着國家面臨更大的挑戰並承擔更大的責任，軍隊必須配備相應的裝備。因此，加強公私部門的夥伴關係是未來發展的方向。」

印度目前有兩艘航母，一艘由俄羅斯建造，另一艘是國產的「維克蘭特」號。印度媒體稱，預計計劃建造的航母將是核動力的，這將會是印度的第一艘核動力航母，具有更遠的航程和更隱蔽的作戰能力。

2023年3月10日，印度孟買，圖為印度國產航母「維克蘭特」號停泊在一處碼頭附近。（Getty）

除了核動力航母以外，印度還計劃建造其他核動力艦艇。路線圖提出，為建造核動力航母及更多核動力戰艦，印未來至少需要10套核動力推進系統。路透社稱，這體現印在印度洋不斷擴張戰略影響力的野心。

印度還計劃在新一代航母上使用自製下一代艦載機「雙引擎艦載戰鬥機」（TEDBF）和輕型的「光輝」戰鬥機的艦載型號。這兩種飛機都是由國有的印度斯坦航空有限公司（HAL）為印度海軍研發的。

不過當下，印度繼續從法國採購艦載機。印度4月與法國簽署了一項價值6300億盧比（約556億港元）的協議，購買26架由達索飛機製造公司製造的雙座和單座海軍版「陣風」噴氣式飛機，部署在印度的兩艘航母「維克蘭特」號和「超日王」號上。

2023年2月16日，印度班加羅爾，圖為一架「陣風」戰機現身在印度航展。（Getty）

印度方面此前多次公開表達過製造第三艘航母的願望。2018年，時任海軍參謀長蘭巴（Sunil Lanba）表示，印度需要三個戰鬥群——兩個在前線，一個在維護。

而這不是印度第一次提出製造核動力航母。2010年，印度首次將「維沙爾」號（INS Vishal）航空母艦的建造提上日程。

時任印度海軍指揮官尼爾默爾·維爾馬在宣布開始設計航母時解釋說，希望得到一艘「大型航母」，能夠搭載戰機、預警機和戰術加油機。

他表示，為達到對「維沙爾」號的這些要求，需要使用核動力裝置，排水量要從4萬噸提高至6.5萬噸，同時能夠搭載54架各類艦載機。航母的建造結構也有變化。從短距起飛、正常降落式航母變為彈射起飛、攔阻降落式航母，甚至要裝備電磁飛機彈射器。

2010年，印度首次將維沙爾號航空母艦的建造提上日程。2019年，印度海軍計劃以英國6.5萬噸的「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）航母為藍本，在印度本土建造出「維沙爾」號航母。2022年12月，印度海軍參謀長R·哈里·庫馬爾表示，印度海軍建造「維沙爾」號航母的計劃因預算限制而被擱置。

本文獲《觀察者網》授權轉載

