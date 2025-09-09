日本自民黨決定用全體投票選黨總裁　高市早苗小泉進次郎呼聲最高

日本自民黨9月9日召開總務委員會會議，決定採用「全體投票」方式選出黨總裁接替近日辭職的石破茂，屆時全國黨員與黨友均可參與投票。高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎，目前在民調中呼聲最高。內閣官房長官林芳正與自民黨前幹事長茂木敏充，亦已表達參選意願。



綜合日媒報道，為盡可能反映民意，自民黨將安排全國各地的黨員、自民黨支持者參與投票。投票預計將於10月4日舉行，選舉結果於22日公布。

2025年9月7日，日本東京，圖為石破茂在記者會上宣布辭職。（NHK截圖）

儘管按照慣例，當黨總裁在任期中途辭職時，通常會採用簡易選舉方式進行投票。

鑒於社會對自民黨的不信任情緒日益高漲，這次改為採用全體投票方式，旨在更充分反映基層黨員的聲音。

日本首相石破茂7日宣布辭去自民黨總裁職務，據共同社報道，接班人爭奪戰預計將主要圍繞前經濟安全保障擔當相高市早苗、農相小泉進次郎、前經濟安保相小林鷹之、官房長官林芳正展開。（Getty）

日本經濟新聞上月的調查顯示，高市早苗以23%的支持率小幅領先小泉進次郎的22%。

已故首相安倍晉三的前內閣特別顧問谷口智彥表示，日本社會結構已轉變，選民對女性領導人的接受程度，實際上比許多人想像的還高，時機已經成熟。

當地有輿論認為，高市早苗有望成為日本史上第一位女性首相。