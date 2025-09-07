日本新研究去除汗漬新方法　比漂白水有效　絲綢、聚酯纖維安心用

夏天流汗後留在白色襯衫上的黃色污漬相當惱人，過去大家通常會想要用漂白水清洗，但現在有研究發現另一種比漂白水更好用的清潔方法，那就是用「藍色LED燈光」，就能有效去除頑固的污漬。



根據《每日郵報》報導，這個研究由日本研究團隊主導，研究人員測試了多種去漬方式，對比物質包括橙汁、番茄汁以及模擬汗液的成分，並在棉質、絲綢等不同布料上實驗。結果發現，最有效的方法是用「高強度藍色LED光照」，去漬效果比漂白水或紫外線照射更顯著。

相關文章：衣物沾到醬油漬用熱水沖係冇用 日本專家教你用一支飲品徹底去漬

+ 5

實驗證實！​​​​藍光去漬效果超越漂白水與紫外線

研究主導人解釋，這個研究的方法就是利用可見藍光結合空氣中的氧氣作為氧化劑，驅動光漂白過程。這避免了傳統漂白必須使用強烈化學氧化劑的問題，也更具永續性。

衣物泛黃的主因是皮膚油脂與汗液中的角鯊烯（squalene）與油酸（oleic acid），研究團隊先將角鯊烯塗在棉布上並加熱模擬時間累積，再進行不同處理：以漂白水浸泡、紫外線照射，以及藍色LED光照。結果顯示，藍光能明顯淡化黃漬，效果優於漂白水與紫外線；而紫外線甚至會生成新的黃色化合物。

藍光去漬效果顯著 無化學藥劑兼顧環保

進一步實驗證實，藍色LED光能淡化絲綢、聚酯纖維上的角鯊烯污漬，且不會破壞纖維結構；對於油酸、橙汁、番茄汁等污漬也具淨白效果。研究團隊表示，他們希望將此技術商業化，研發適用於家庭與工業的藍光去漬系統，但仍需進一步安全性測試。

據悉，相關研究成果已發表於《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》期刊。研究指出，現有的漂白方式依賴大量化學氧化劑、溶劑與加熱，對精緻布料不友善，且消耗能源與資源。相比之下，藍色LED光漂白不需溶劑與化學藥劑，更環保、能保護布料纖維，被視為具有潛力的永續清潔新方法。

相關文章：洗衫｜洗衣袋懂用嗎？3大錯誤使用方法 隨時令30%汗臭跟着回來

+ 7

延伸閱讀：

曾喊可能掉淚 林智勝最終戰收「整捲衛生紙」：想哭嗎用我

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】