BNO簽證｜英國國會辯論一面倒促維持　官員未明確回應會否變10+1

英國工黨政府有意收緊簽證移民居住年期規定，引起港人團體及議員關注。英國國會9月8日對此展開辯論，跨黨派國會議員經過3小時的辯論，一面倒促請政府維持5+1的入籍及永居安排。



英國國會因應要求 BNO 簽證與技術工人簽證維持5+1的兩項網上聯署均超過10萬人，周一在西敏廳（Westminster Hall）就有關議題進行辯論。自由民主黨議員 Sarah Olney 表示，其所在的選區收到大量查詢，因為一旦變為10+1將對他們的生活、工作及子女升學造成大衝擊。她形容 BN(O) 簽證不是過渡計劃，而是英國的道德責任。

多名來自港人聚居選區的議員亦有出席發言，反對工黨政府將BNO簽證的定居門檻，由「5+1」提高到「10+1」。

去年上台的首相施紀賢所領導的工黨政府，5月發表收緊移民規則的白皮書，提出將各項簽證申請永久居留所訂的定居年期門檻，由5年提升至10年，令已經在當地的移民入籍之路突添變數。

英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

英國邊境安全及庇護部國務大臣諾里斯（Alex Norris）稱：「政府繼續堅定支持在英港人及即將抵英的港人，BNO簽證承諾不變，我們將繼續歡迎港人。但我也明白，能夠獲取定居資格對港人社區至關重要，故此我保證會聽取有關定居途徑的意見。在此期間，現行BNO定居規則會繼續適用。」

官員代表出席國會辯論時，無明確回應政府是否打算將BNO簽證由「5+1」改為「10+1」，僅重申要好好管控移民制度。內政部表示，知道港人社群對英國的貢獻，強調會聆聽港人意見，惟暫時未能公佈諮詢時間表。