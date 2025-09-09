習近平會見葡萄牙總理　冀堅持中歐夥伴關係定位

國家主席習近平9月9日於北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）時指，國際形勢越是變亂交織，中歐越要加強溝通、增進互信、深化合作。希望葡方同中方一道，堅持中歐夥伴關係定位，推動中歐關係持續穩定健康發展。



習近平表示，中國和葡萄牙都是歷史底蘊深厚的國家，兩國人民都擁有開放包容、進取自主的精神特質；中葡雙方通過友好協商妥善解決了澳門問題。今年是中葡建立全面戰略伙伴關係20周年，中方願與葡方發揮澳門獨特橋樑作用。

習近平強調，世界進入新的動蕩變革期，人類又一次站在歷史的十字路口。中方願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

蒙特內格羅則表示，過去25年澳門成功實踐，充分證明葡萄牙政府當年作出了正確決定。中國在國際事務中發揮着至關重要作用，葡方願共同維護多邊主義。中國是歐洲不可替代的合作伙伴，葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。