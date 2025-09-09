尼泊爾示威未平　總理宣布辭職　加德滿都國際機場即時關閉

尼泊爾政府周二（9日）表示，在造成19人死亡的抗議活動發生之後，尼泊爾已解除社交媒體禁令。不過示威者並未因此停止行動，他們要求成立臨時政府之際，總理奧利 （KP Sharma Oli）宣布辭職。此外，首都加德滿都國際機場因示威關係，宣布即時關閉。



路透社報道，奧利的助手Prakash Silwal稱，奧利周二辭去總理職務。

尼泊爾內閣發言人兼通訊與資訊科技部長Prithvi Subba Gurung此前稱，政府已撤回上週實施的社交媒體禁令。他表示：「我們已經撤銷社交媒體禁令，目前各項功能已恢復正常。」

據《加德滿都郵報》報道，由於內閣官員住所遭到襲擊，尼泊爾軍隊已開始用直升機將官員們從住所撤離。總統府亦被示威者包圍及破壞。

此項決定源於周一爆發的「Z世代」抗議活動，這項活動導致19人死亡、逾百人受傷，民眾抗議焦點針對普遍存在的腐敗問題及社交媒體禁令。

尼泊爾政府上周五（5日）封鎖包括WhatsApp、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube在內多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐示威。數千名示威者周一（8日）試圖闖入位於加德滿都的國會大樓，遭警方施放催淚氣及橡膠子彈驅散。