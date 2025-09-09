以色列官員稱哈馬斯首席談判代表在空襲中喪生　哈馬斯否認｜有片

卡塔爾首都多哈（Doha）9日發生多宗爆炸，目擊者稱卡塔拉區（Katara）出現煙霧。以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）發表聲明證實，以方對哈馬斯高層進行「精準打擊」。路透社引述兩位哈馬斯消息人士稱，談判官員倖免於難。



以色列媒體引述高級官員稱，以軍已對卡塔爾境內的哈馬斯領導層進行襲擊，目標包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）及西岸地區領袖賈巴林（Zaher Jabarin）。前哈馬斯政治局主席邁沙阿勒（Khaled Meshaal）據稱亦在場。

兩名哈馬斯消息人士向路透社透露，談判官員全部倖免於難，巴勒斯坦媒體則指，哈馬斯有2人在襲擊中身亡，但領導人全部倖存。

半島電視台引述哈馬斯消息人士指，襲擊發生時，談判代表團正在討論美國提出的加沙停火提案。

據以色列總理辦公室及國防軍消息，此次行動名字為「烈焰之巔（Summit of Fire）」，由以色列獨立展開，以色列對此負全責。軍方及國家安全總局發布內塔尼亞胡及其他官員指揮行動現場照片。

白宮證實已在襲擊前獲得通知。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責以色列襲擊是「公然侵犯卡塔爾主權和領土完整」的行為。他稱卡塔爾一直在積極促成加沙停火並爭取釋放所有被哈馬斯扣押的人質。

卡塔爾抨擊，此次襲擊公然違反所有國際法，譴責以方發動的「懦弱」襲擊。巴勒斯坦解放組織（PLO）副主席謝赫（Hussein Al-Sheikh）在X上表示：此舉「嚴重違反國際法和卡塔爾主權，威脅地區穩定」。

美國駐多哈大使館已向美國公民發出就地避難令。