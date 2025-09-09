內塔尼亞胡指以軍即將攻入加沙城　警告居民立即離開

以色列加強對加沙北部加沙城的攻勢。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月8日表示，以軍地面部隊正在集結，即將攻入加沙城，警告當地居民立即離開。



內塔尼亞胡周一在特拉維夫市視察以色列空軍指揮中心時發出這一警告。他聲稱，空軍過去兩天內在加沙城摧毀多座巴勒斯坦武裝人員使用的高層建築，而這僅僅是「加沙城地面行動的開端」。

內塔尼亞胡日前指，以軍正在清除加沙地帶巴勒斯坦武裝組織的基礎設施和建築樓體，正在打擊加沙城這一哈馬斯在加沙地帶最後的堡壘。隨着以軍擴大行動，已有約10萬名平民離開加沙城。

圖為8月26日加沙城內，一名巴勒斯坦男子在一個被以軍連夜砲轟的房子外。（Reuters）

防長卡茨（Israel Katz）也警告，加沙城的天空將出現「強力颶風」，撼動恐怖分子的藏身之地，強調是對哈馬斯的最後警告，要求釋放人質和放下武器。

8月上旬，以色列安全內閣批准由以軍接管加沙城的計劃，在國內外引發譴責和反對。以國防軍發言人上周稱，以軍已控制加沙城40%的區域，後續將擴大並強化軍事行動。

周一，以軍攻擊加沙城數座高樓大廈，包括一座12層高的大廈，聲稱大廈被哈馬斯用作監視。