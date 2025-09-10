iPhone17發布會｜推史上最薄iPhoneAir　AirPods Pro提供即時翻譯

【iPhone 17 pro / iPhone Air / Apple Watch 11/ iPhone懶人包 / AirPods Pro 3】蘋果公司9月9日在其總部舉行2025年新產品發布會上，帶來一系列令人振奮的新產品。本次焦點包括首度亮相，被譽為史上超薄的iPhone Air，以及攝影功能全面進化的iPhone 17系列。此外，蘋果手錶（Apple Watch）亦迎來重大革新，Series 11將提供高血壓監測功能，而全新一代的AirPods Pro 3在提升降噪效果之餘，更將提供即時翻譯功能。



iPhone 17系列

新推出的iPhone 17擁有6.3 吋Super Retina XDR ProMotion螢幕、全新Center Stage正方形前鏡頭，最高18MP，自拍及視訊通話更清晰，支援人像及橫拍模式。手機還內建最新A19晶片，效能大幅提升，電池續航更長，支援快速充電及WiFi 7、藍牙 6頻段。

而iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max，螢幕尺寸分別為6.3吋與6.9 吋，搭載全新A19 Pro晶片、VC散熱技術，新一代設計採用航空級7000系列鋁合金一體成型機身，搭配更大電池，續航創史上最長。

iPhone 17 Pro、iPhone 17 系列將於 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。

史上最薄的蘋果手機iPhone Air：

在發布會前備受外界關注的 iPhone Air 正式取代 iPhone Plus 系列，其最大特點是厚度僅5.6毫米，成為Apple史上最薄的智能手機。

這款全新手機擁有6.6吋的Super Retina XDR OLED屏幕，搭載蘋果自行研發的 A19 Pro 晶片，並採用獨特的橫向單鏡頭設計。

為了實現輕薄外型，iPhone Air僅支援 eSIM，不設實體SIM卡卡槽，惟仍可使用雙 eSIM。儘管機身纖薄，其續航能力仍可支持高達27小時的影片播放，同時亦支援快速充電。

容量與售價：

iPhone Air： 256GB（$8,599）、512GB（$10,299）、1TB（$11,999）。

上市日期： 9月19日開賣，9月12日開始接受預訂預訂。

2025年9月9日，美國加州，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，中）在其總部的喬布斯劇場（Steve Jobs Theater）舉行活動，圖為他手持最新推出的iPhone 17 Pro和iPhone Air。（Reuters）

可發出高血壓提示的Apple Watch：

蘋果展示了全新的健康和安全功能，包括Series 11提供的高血壓警報和Ultra 3上的衛星連接。

蘋果表示，高血壓檢測功能尚未獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。

主要功能： 史上最薄、耐刮玻璃、5G連線、高血壓提示、24小時續航。

香港售價： 3,199港元起（鋁金屬）、5,799港元起（鈦金屬）。

Airpods Pro 3

這款耳機擁有比前幾代更強大的降噪功能，並引入Apple Intelligence支援的即時翻譯功能，可透過手勢啟動。

這款耳機採用更小巧的機身，並配備全新的泡棉耳塞，以提升配戴舒適度和隔音效果。此外，它還透過Apple最小的心率感測器在運動時提供心率感應功能，讓用家無需額外配件即可獲取健身數據。

在啟用降噪功能的情況下，單次充電續航時間最長可達 8 小時。

香港售價： $1,849港元

上市日期： 9月19日開賣，已開放接受預購。