以軍空襲哈馬斯駐多哈總部一刻曝光　民眾驚呼倉惶逃離現場｜有片

英國媒體9月9日報道，以色列向在卡塔爾首都多哈正舉行會議的哈馬斯官員發動空襲，哈馬斯稱，襲擊造成六人死亡，其中包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子。哈馬斯表示，包括談判團隊在內的最高領導階層都倖免於難。從網上的影片可見，事發一刻現場出現多下巨響，不少民眾慌忙逃離現場；被擊中的大樓出現紅紅的火光，其後冒出濃煙。



網上的影片可見哈馬斯位於多哈的總部被擊中一刻：

據《衛報》報道，哈馬斯聲稱，事發時他們正在討論由美國提出的和平提議。哈馬斯指責該提案是「一場騙局，目的是誘導哈馬斯成員聚集開會，然後向他們進行襲擊」。

目擊者稱，位於多哈的卡塔拉區（一個遊客聚集的地區）發生多次爆炸。半島電視台引述哈馬斯消息人士指，空襲襲擊了一個正參與談判的代表團的會議。

社交媒體和當地電視台分享的影片顯示，爆炸發生在民區附近，現場響起幾下巨響之後濃煙滾滾，可以聽見有居民發出驚呼，馬路上有不少民眾慌忙逃離現場。