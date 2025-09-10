美國施壓歐盟先對中印徵100%關稅　以結束俄烏戰事

路透社9月10日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）周二敦促歐盟官員對中國產品徵收高達100%的關稅，以此作為向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）施壓的策略的一部分，從而迫使俄羅斯終結俄烏戰事。特朗普還鼓勵歐盟對印度徵收類似的高關稅。



報道指，美國官員近日曾表示，俄羅斯利用印度及中國購買俄羅斯石油的收益，支持對烏克蘭的軍事行動，美國亦以為此理由，上月對印度輸美貨物加徵25%關稅，令累計稅率增至50%。

特朗普在當地時間9日與歐盟官貝通話，提出上述要求，敦促歐盟對中國及印度徵收高達100%的「二級關稅」。知情歐盟官員指，美方意思是，若果歐盟同意美方要求，美國則願意實施類似關稅。

報道指，特朗普是透過電話會議向歐盟制裁特使奧沙利文（David O'Sullivan）和其他歐盟官員提出了這項請求。歐盟代表團目前正在華盛頓討論制裁協調事宜。

有消息人士表示，美國已表示如果歐盟一旦落實有關措施，華府將會跟隨。