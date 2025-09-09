美國西點軍校校友會取消給湯漢斯頒獎　特朗普：明智之舉

美國著名軍校西點軍校的校友會在今年六月就宣布，會在本月25日向影星湯漢斯（Tom Hanks）頒發「薩爾瓦納斯・塞耶獎 」（Sylvanus Thayer Award），以表彰他的傑出表現。不過校友會卻在5日突然叫停頒獎禮，僅表遺憾，但未說明原因。美媒推斷這跟湯漢斯的政治立場有關。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一就在社交平台發文指校友會做出明智之舉，「我們不需要向那些具破壞性及有「覺醒思想」的人頒獎（We don't need destructive, WOKE recipients getting ourcherished American Awards）」。

2025年9月8日，圖為特朗普在社交平台發文讚揚西點軍校的校友會做出明智之舉。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美國全國廣播公司新聞網（NBC）報道猜測，頒獎取消極有可能與湯漢斯的政見有關，他長期以來一直是民主黨人，亦是前總統拜登（Joe Biden）的支持者，還曾獲前總統奧巴馬（Barack Obama）頒發象徵美國最高平民榮譽的總統自由勳獎。這因素可能導致他於西點軍校獲獎有變。

2016年11月22日，美國華盛頓，圖為時任總統奧巴馬在白宮為湯漢斯頒發總統自由勳章。（Getty）

薩爾瓦納斯・塞耶獎設立於1958年，獎項名稱來源於被譽為「軍事學院之父」的西點軍校第五任校長塞耶（Sylvanus Thayer），該獎項旨在表彰未曾就讀西點軍校，但擁有傑出服役記錄、體現西點軍校「責任、榮譽、國家」理念的「傑出公民」。

2023年3月29日，美國華盛頓，圖為湯漢斯在白宮首受邀出席晚宴，並獲得時任總統拜登的接見。（Getty）

湯漢斯以在電影中飾演美國軍人而聞名，例如在電影《阿甘正傳》中飾演男主角阿甘，《雷霆救兵》中飾演主角約翰米勒上尉。