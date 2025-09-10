美國和印度將繼續就貿易壁壘進行談判　特朗普：期待與莫迪通話

美國總統特朗普（Donald Trump）9月9日表示，華府正繼續與印度方面談判，解決兩國之間的貿易壁壘，他期待未來數周與印度總理莫迪（Narenda Modi）通話，又相信對於兩國而言，達成一份成功的協議不會有任何困難。



特朗普周二在社交媒體上發文說：「我確信，我們兩個偉大的國家能夠順利達成協議，絕對不會有任何困難。」

由於印度持續進口俄羅斯石油，目前被美國徵收高達50%關稅。莫迪早前強調，無論面對多大壓力，都會保護農民和小企業家的利益。印度首席經濟顧問本周警告稱，特朗普對印度輸美產品徵收50%的關稅，可能導致印度今年的GDP下降0.5個百分點。

這張拍攝於2025年7月23日的插圖中可以看到美國總統特朗普、印度國旗和「關稅」字樣的3D打印微縮模型。（Reuters）

根據美國人口普查局的數據，2024年美印雙向商品貿易總額達1,290億美元（約1萬億港元），美國貿易逆差為458億美元（約3,567億港元）。

另外，路透社報道，特朗普敦促歐盟對中國及印度徵收100%的關稅，作為向俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）施壓的策略。