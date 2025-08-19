美印關係緊張　印度暫停徵11%棉花關稅　向美釋善意

美印關係緊張之際，印度8月18日暫停對進口棉花徵收11%的關稅，直到9月30日。路透社分析，此舉是向華盛頓釋出信號，表明新德里願意解決美國對農產品關稅的擔憂，同時也減輕印度服裝業的壓力。



印度周一宣布的暫緩關稅可能讓美國棉花種植者收益，並利好印度國內服裝業。該國服裝業8月較晚時間將面臨美國近60%的出口關稅。

美國貿易談判代表原定於8月25日至29日對新德里的訪問取消，這推遲有關擬議的雙邊貿易協定談判，並可能打碎美國自8月27日起取消對印度商品加徵25%關稅的希望。

2012年4月18日，在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）以北50公里的卡蒂鎮（Kati town），一名工人將一捆加工好的棉花裝進加工廠後，拉下一輛手推車。（Reuters）

此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對印度商品徵收額外關稅，以懲罰新德里購買俄羅斯石油。又將在之後把印度產品關稅由25%翻倍至50%。

美國是印度服裝出口的最大市場，印度出口商表示，高額關稅導致訂單取消，並使他們在與孟加拉和越南的競爭中失去競爭力。美國對這兩國的關稅為20%，對中國則為30%。

印度的勞動力密集產業，包括紡織品、鞋類、工程產品和蝦，都受到美國關稅的衝擊，目前正在尋找替代市場。

總部位於新德里的智庫全球貿易研究倡議（GTRI）創始人Ajay Srivastava表示：「免稅進口的最大受益者將是美國，它是印度的第二大棉花供應國。」他補充說，印度已經允許在配額內免稅從澳洲進口棉花。

這張拍攝於2025年7月23日的插圖中可以看到美國總統特朗普、印度國旗和「關稅」字樣的3D打印微縮模型。（Reuters）

他補充道，截至3月的2024/25財年，印度棉花出口額從上一財年的5.79億美元增加一倍多，達到12億美元，其中主要進口國為澳洲（2.58億美元）、美國（2.34億美元）、巴西 （1.81億美元）和埃及（1.16億美元）。