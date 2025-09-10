以色列突襲卡塔爾 ｜英法德意齊聲譴責　歐盟：不符任何人利益

卡塔爾首都多哈（Doha）9月9日發生多宗爆炸後，以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）發聲明證實，以軍對哈馬斯（Hamas）高層進行「精準打擊」。包括英國、法國、德國和意大利等歐洲國家，還有其他多個國家相繼對以色列此舉予以譴責。



英國

首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）譴責「以色列襲擊多哈的行為侵犯卡塔爾主權，並可能導致地區進一步升級」，稱「當務之急必須是立即停火、釋放人質並向加沙大規模增援」。

法國

總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱對卡塔爾的襲擊「無論出於何種理由都不可接受」，「戰爭絕不能在地區蔓延。」

西班牙

外交部聲明指「西班牙政府強烈譴責以色列對卡塔爾領土的轟炸」，稱襲擊「侵犯卡塔爾領土主權，公然違反國際法」。

意大利

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，重申意大利支持所有結束加沙戰爭的努力，稱「意大利仍反對任何可能加劇中東危機的升級行為。」

德國

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）形容以色列在多哈的襲擊「不可接受」，稱其不僅侵犯卡塔爾領土主權，更威脅解救被扣押人員的集體努力。

歐盟

歐盟表示「必須避免加沙戰爭任何升級」，強調這「不符合任何人利益」。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

土耳其

外交部譴責以色列襲擊卡塔爾，稱此舉表明以色列無意結束加沙戰爭，在停火談判期間針對哈馬斯談判代表團表明以色列的目標不是實現和平，而是延續戰爭，這清楚證明以色列已將地區擴張主義政策和恐怖主義作為國家戰略。

科威特

外交部發表聲明，強烈譴責「以色列不義部隊對卡塔爾國的野蠻侵略」。

約旦

外交與僑務部譴責以色列轟炸行為公然違反國際法和聯合國憲章，稱這是對卡塔爾主權和安全的悍然侵犯，構成對阿拉伯國家主權的侵犯，是危險且不可接受的挑釁升級，將推動地區走向更嚴重暴力衝突，威脅區域及國際安全穩定。

伊朗

外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）稱「極端危險犯罪行徑公然違反所有國際規則規章，侵犯卡塔爾國家主權和領土完整」。

馬爾代夫

總統穆伊茲（Mohamed Muizzu）稱襲擊「懦弱且嚴重違反國際法」，呼籲「國際社會採取緊急統一行動追究以色列屢次持續違反國際規範原則的責任」。

巴基斯坦

總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif，夏巴茲）稱多哈遭轟炸「非法且駭人聽聞」，是對卡塔爾主權和領土完整的公然侵犯。