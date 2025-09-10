《哈利波特》美術指導Stuart Craig離世享年83歲　曾三奪奧斯卡

英國電影人、《哈利波特》（Harry Potter）系列電影的美術指導設計師史都華克雷格（Stuart Craig）長期受柏金遜症折磨，於當地時間9月7日在家中離世。他生前曾3度獲得奧斯卡「最佳美術指導」獎，是英國電影界的傳奇美術指導大師。



史都華克雷格曾憑藉電影《甘地傳》（Gandhi）、《孽戀焚情》（Dangerous Liaisons）和《別問我是誰》（The English Patient）獲得3項奧斯卡「最佳美術指導」獎。

+ 1

他還因《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）和《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）等電影獲得3項英國電影學院獎「最佳製作設計」獎。

▼Stuart Craig死訊：

英國電影設計師協會（BFDG）在社交平台Facebook上證實，史都華克雷格已於上周日離世，並代表協會成員、同為《哈利波特》系列美術指導的Neil Lamont向這位已故好友致敬，並表示：「他是一位真正的紳士，優雅、善良、謙遜。」

史都華克雷格的名作還包括《哈利波特》（Harry Potter）系列電影。（劇照）

Neil Lamont補充道：「史都華是英國乃至整個影壇最受尊敬的電影美指......他是真正的巨匠！」兩人初次合作，是在突尼斯一起拍攝《別問我是誰》，「我敢打賭，如果你問任何人『你最想與哪位美指合作』，答案100%會是史都華克雷格，任何見過他的人都會永遠記住他們的相遇。」