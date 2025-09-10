尼泊爾示威增至22死　軍方籲冷靜　10國聯署撐當地人享有言論自由

尼泊爾政府上周五封鎖多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐示威。軍隊9月8日向示威者開槍，雖然政府翌日已解除封鎖，但示威仍然持續。美媒報道，周二有200多名傷者被送醫，其中3人不治，令示威死亡人數增至22人。美國、英國、法國和日本等10個國家聯署一份聲明，表示支持尼泊爾人享有和平集會和言論自由的權利。



周二，抗議尼泊爾短暫的社群媒體禁令的抗議活動愈演愈烈，示威者焚燒政府大樓和政客住宅，並襲擊了一些領導人。總理奧利（KP Sharma Oli）的辭職似乎對平息騷亂收效甚微。數萬名抗議者當天稍晚仍留在街頭，堵塞道路並衝擊政府設施。軍方直升機將一些部長送往安全地點。

總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）呼籲示威者保持克制，軍方亦發表聲明呼籲民眾冷靜，並敦促進行政治對話。議會秘書處發言人指出，數百名示威者避過守衞的防暴警察，闖入議會所在區域，縱火焚燒主樓及打破玻璃窗。

鮑德爾早前已接受奧利的辭呈，任命他領導看守政府，直至新政府成立。

尼泊爾總理奧利 （KP Sharma Oli）。（World Economic Forum）

針對軍隊向示威者開槍，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）呼籲對「安全部隊不必要且過度使用武力」的報道展開調查。聯合國駐尼泊爾辦事處警告政府，表示執法應該「符合國際人權標準」，並表示該國將受益於「採取具體措施解決所提出問題的根本原因」。