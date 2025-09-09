尼泊爾大示威：一紙社媒封鎖令　為何掀起Z世代怒吼？| 新聞背後

尼泊爾政府9月5日封鎖多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐示威。數千名示威者周一（8日）試圖闖入位於首都加德滿都的國會大樓，遭警方施放催淚氣及橡膠子彈驅散，造成至少21人在抗議活動中喪生。

這場由Z世代主導的抗議，迅速從反對平台封鎖，擴大為對貧富差距、權貴腐敗等問題的全面不滿。政客子女奢華生活與普通人困境的鮮明對比，點燃了早已積壓多時的民怨。



抗議的導火索是什麼？

上周，尼泊爾政府封鎖了包括Facebook、YouTube、Instagram、X在內的26個社交媒體平台，原因是這些平台未能在限期內完成本地註冊。儘管政府辯稱此舉是為防止人們利用虛假網絡身份散布謠言、從事網絡犯罪，並破壞社會和諧，但這項禁令卻激起了尼泊爾年輕人對政府的憤怒。

巨大貧富差距點燃憤怒

這場被稱為「Z世代抗議」（Gen Z protests）的運動，主要由30歲以下的年輕尼泊爾人主導，許多參與者甚至還只是身穿校服的學生。

2025年9月8日，防暴警察聚集尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）街頭。（Reuters）

示威的年輕人除抗議對社交媒體的封鎖外，同時也對腐敗、裙帶關係（nepotism）等問題表達不滿。在經濟下行和腐敗的背景下，尼泊爾民眾將政客子女奢華的生活方式，和普通民眾每天的艱辛進行了對比。

抗議者認為權貴子女不需要靠自己努力，就能過上奢華的生活，然而尼泊爾絕大多數人的人均年收入卻僅為1400美元（約1.09萬港元）。此前印尼亦因政府官員在民眾普遍底薪的情況下，還能額外獲得薪水外的住房補貼，導致民眾爆發抗議。

尼泊爾示威期間，帶有「#Nepo Babies」「#Nepo Kids」等標籤的影片開始充斥各大社交平台，顯示民眾對權貴子女的憤怒。

此外，據世界銀行的數據，去年尼泊爾的青年失業率達到20%。政府未為年輕人創造更多經濟機會，且對重大貪腐事件視而不見，進一步加劇民眾的不滿情緒。

抗議局勢未有緩解

最初的和平抗議活動於9月8日演變成與執法人員的暴力衝突。尼泊爾安全部隊周一（8日）對年輕的示威者開火，發射了實彈、橡皮子彈和催淚彈，導致多名抗議者喪生。

2025年9月8日，示威者聚集尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）街頭。（Reuters）

死亡事件導致尼泊爾陷入政治危機。內政部長萊克（Ramesh Lekhak）於9月8日晚間請辭，表示自己承擔道義責任；總理奧利（KP Sharma Oli）則於9月9日辭職，政府亦於同日宣布解除社媒封鎖禁令。

但示威未有緩和跡象，數百名抗議者後闖入位於首都加德滿都的尼泊爾國會大廈，甚至點燃了大樓。此外，首都加德滿都國際機場亦宣布即時關閉。