會計師上班時間「偷懶網購」非解僱理由？英仲裁庭判僱主賠15萬元

英國就業審裁處（Employment Tribunal）近日作出裁決，判定一名女會計師上班期間每天花約45分鐘瀏覽購物網站而被解僱，屬於不公平解僱，獲賠14,120英鎊（約15萬港元）。



每日郵報報道，MK會計師事務所僱主通過預先安裝的間諜軟件發現，34歲的會計師拉努什卡（Anna Lanuszka）於2023年7月13日至14日期間累計使用電腦1小時24分鐘處理個人事務。公司隨即以工作時間處理私務為由將其解僱。她當時原本即將從波蘭搬至英國常住。

拉努什卡辯稱，當她沒有其他工作任務時，她被允許將電腦用於個人用途，公司所稱的「個人」任務也是與工作相關，但同時她也承認曾在辦公室使用電腦處理個人事務，包括尋找新屋時使用Rightmove，並在午休時間瀏覽亞馬遜和Very等網站。

2025年8月6日，2名女子使用手提電腦在德國北萊茵-威斯特法倫州工作。（Getty）

法官Michael Magee明確表示，每日使用工作電腦處理私人事務不足45分鐘不構成「過多」，亦非有效解僱理由。而且，MK會計師事務所負責人Agnieszka Krauze於事主移英前刻意安裝監控軟體，意圖「蒐集不利證據」，從而提前終止其合約，以避免她獲得兩年以上年資所享有的法定保障。

法官在裁決中指出關鍵三點，第一，公司未明確禁止員工使用電腦處理私人事務；第二，拉努什卡在這2天處理個人事務的時間也沒有被證明過多；第三，僱主本人亦存在類似行為。

法官認為，解僱的真實原因是僱主試圖避免她在工作滿2年、獲得完整勞動保障前被辭退，而非其行為本身。拉努什卡2017加入MK會計師事務所，但當公司老闆更改公司名稱，老闆於2021年9月與拉努什卡簽署一份新合約。

法官表示，「僱主解僱拉努什卡的真正動機與其工作表現無關，且明顯為規避僱傭責任。該名員工實際在公司服務長達5年，屬於受保障對象。」