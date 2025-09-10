多架俄羅斯無人機入侵波蘭空域被擊落　波蘭總統：北約史上首次

波蘭軍方指，旗下部隊在9月10日於本國領空擊落入侵的俄羅斯無人機。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）就指，會在48小時之內召開國安會議，強調今次情況是北約與波蘭史上首次。事情震驚歐洲，歐洲多國及北約領袖發聲譴責。



綜合外媒報道，北約發言人指會在周三上午召開會議商討此事，並在社交平台強調秘書長呂特（Mark Rutte）：「正在與波蘭領導層保持聯繫」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）當日稍晚表示，已做好準備應對任何襲擊。波蘭正考慮援引*北約第四條，意味成員國感到受威脅時，可與北約最高決策機構北大西洋理事會（NAC）進行磋商。

路透社引述北約消息指，北約並未將俄羅斯無人機入侵波蘭領空之舉視為對波蘭的直接攻擊，波蘭的F－16戰機、荷蘭的F－35戰機、意大利的預警機和北約的空中加油機緊急出動，補充位於波蘭的北約防空系統有探測到俄羅斯無人機，不過未有參與交戰。北約軍方發言人稱：「這是北約飛機首次在盟軍領空與潛在威脅交涉（engaged）」。

*北約第四條也被視為援引第五條——集體防禦原則的第一步。當一個或多個成員認為其「領土完整、政治獨立或安全」受到威脅時，就可以觸發第4條。自1949年北約成立以來，第4條僅被引用7次。



俄羅斯駐波蘭臨時代辦奧爾達什（Andrey Ordash）表示：「我們認為這些指控毫無根據。沒有任何證據表明這些無人機來自俄羅斯。」

驚動歐洲、北約

波蘭軍方指，俄羅斯當日派出無人機襲擊烏克蘭期間，本國空域就多次遭受俄羅斯無人機的入侵，波蘭部隊連同北約緊急出動。波蘭當地檢察官辦公室稍晚聲明，指在波蘭東南部盧布林（Lublin）地區Czesniki小鎮附近發現無人機零件，同屬盧布林地區的另一個名為Czosnowka的小鎮則有發現受損的無人機，無人受傷。

軍方還強調危險仍未解除，呼籲市民留在家中，還將波德拉謝（Podlaskie）、馬佐夫舍（Mazowieckie）及盧布林（Lublin）這3個地區列為高風險區。

2025年9月10日，波蘭總理圖斯克與軍方舉行特別政府會議，討論俄羅斯侵犯波蘭領空的行為，表示波蘭已準備好應對襲擊和挑釁。（Reuters）

美國記者柯林斯（Kaitlan Collins）則在周二指，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已聽取有關俄羅斯無人機飛越波蘭的戰報。

圖為2025年9月9日，烏克蘭東部頓涅茨克一個村莊遭俄軍轟炸，造成多名正在領取退休金的長者死亡。（Reuters）

基於安全理由，波蘭部分空域實施暫時停飛，首都華沙蕭邦國際機場（Chopin Airport）一度暫停所有航班升降。

馮德萊恩：俄無人機首次入侵歐洲領空

路透社引述北約消息人士，指初步調查有6至10架俄羅斯無人機故意入侵波蘭領空。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）當日在社交平台發文，指至少有8架無人機鎖定波蘭，呼籲歐洲盟友對俄羅斯做出更強烈的回應，稱「延遲對俄羅斯與同夥的限制只會讓俄羅斯的襲擊更加殘酷」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就強調入侵事件嚴重，有超過10架名為「Shahed」的俄羅斯無人機入侵波蘭領空，強調歐洲與波蘭站在一起，團結一致應對。