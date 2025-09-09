美俄峰會後訪華　遊走中美的普京不急著停戰？

經歷8月與特朗普（Donald Trump）的阿拉斯加會晤，普京（Vladimir Putin）並沒有急於止戰的跡象，俄烏前線依舊持續交火，美俄關係也沒有明顯回暖。

在這種背景下，因為阿拉斯加峰會而盛傳的「聯俄制中」猜想，瞬間落入一片虛空；而隨著普京在8月底參加上合峰會與九三閱兵，這趟被莫斯科定調「史無前例」的訪華行程，又讓本就複雜的中美俄互動更加糾結。

從當前局勢來看，不論是美俄阿拉斯加峰會或普京訪華，都可以視作宏觀結構下，俄羅斯周旋中美的外交操作：中國是俄烏戰爭背景下，支撐俄羅斯經濟的重要板塊，也是唯一能跟美國互別苗頭的存在；美國則是最有可能卸除俄羅斯制裁重擔的力量，畢竟解鈴還需繫鈴人，尤其當前特朗普執政的美國，似乎對於戰後烏克蘭的安全保障有所保留。

而普京這種「雙頭鷹」的左右出擊，除了暴露俄烏衝突的暫時難解，也反映普京並不急於停戰的心理狀態，且這種狀態，並不是完全無跡可尋。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

戰爭下的俄羅斯政治與經濟

首先觀察俄羅斯的當前景況。即便俄烏戰爭已持續超過3年，俄羅斯依舊能夠維持政經運轉。

在政治領域，當下無疑是普京執政20多年來，俄羅斯國內政治反對 派最弱勢、總統權力卻最集中的時期：經歷戰爭初期的反戰示威、全國動員後的輿論反彈、瓦格納兵變下的驚險萬分，普京以反覆的掃蕩與壓制，成功塑造沒有威脅性反對派的政治環境，不僅軍方當前看不到兵變可能，所謂「反對黨」的存在也無法危及政權。

根據2025年7月俄羅斯列瓦達中心（Levada Center）民調，同年上半的俄羅斯民眾對普京支持率，始終保持在86%的高位。當然，戰爭下的民意調查不能排除政治干擾，但列瓦達中心還有一項始於1997年6月的持續性民調項目：國家前進方向「是否正確」，而這就可以做為對比依據。

在普京出任代理總統前的1999年12月，這項調查的「正確」與「不正確」答覆佔比分別是31%、51%；2022年2月「特別軍事行動」爆發前夕，則分別是52%、38%，到了3月行動爆發後，隨即變為69%、22%。在這之後，「正確」佔比基本保持在70%以上，最高曾有75%；「不正確」則有兩次升至27%，分別是2022年9月哈爾科夫大撤退和11月局部動員後。到了2025年6月，「正確」與「不正確」的對比分別是70%、17%。

而聚焦經濟，俄羅斯基本承受了西方長達3年的制裁，卻不僅沒有崩解，還展現強勁韌性。在生產領域，國家項目大規模投資、居民消費，是增長的兩大動力；軍品生產尤其扮演了發動機，能源和農業則是經濟安全的穩定器。

在2024年，俄羅斯的GDP增長率為4.1%，製造業是主要貢獻,，預算收入則是36.71萬億盧布，同比增加26%；支出40.19萬億盧布，同比增長24%；赤字3.48萬億盧布，佔GDP的比重為1.7%，上不至於構成財政風險。此外，財政對油氣收入的依賴也持續下降，2022年為43%，2023年為31%，2024年為30%。

而在國際收支方面，俄羅斯從2022年至2024年的外貿總額分別為8,478億、7,102億和7,169億美元，貿易順差分別為3,372億、1,400億和1,509億美元。外匯儲備方面，2022年發動「特別軍事行動」後一度下降，卻在當年6月就恢復增長，2025年7月則來到6,906億美元的歷史最高值。

顯然，俄羅斯的政經情況也正如俄軍的前線表現，雖一度經歷挑戰，但目前沒有潰敗跡象，這就成為普京不急於停戰的底氣，也是他能在中美間遊走試探的空間。

2025 年9月3日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）抵達北京，參加紀念第二次世界大戰結束80週年的閱兵式。（Reuters）

俄羅斯跳不出歷史循環

當然，政經與前線的「不崩潰」，不代表俄羅斯就「越打越強」。當各方都為俄羅斯承受制裁重擔的能力嘖嘖稱奇，也就很難留意通脹的居高不下、戰爭消耗擠佔長期產能投資，其實正在成為俄羅斯經濟的主要風險。

在2024年，國防支出佔俄羅斯GDP的比重為6%，2025年則上升到了6.31%。雖然普京指出，美國在朝鮮、越南戰爭期間的國防預算分別佔GDP的14%和10%，卻也強調未來3年俄羅斯將逐步減少國防開支。根據最新預算法案，2025年俄羅斯GDP預計增長2.5%，較2024年下調1.6%，2026年、2027年則分別預估增長2.6%和2.8%。

整體來說，2025年的俄羅斯經濟已有所降溫，雖然在產業政策、國家專案主導下，市場與財政情況大致穩定，制裁導致的經濟扭曲卻不斷深化，受限的勞動力供給水準、產能利用率，也壓制了可能的成長空間；且國防開支的下調也預示，在可見未來內，俄羅斯都只能維持低烈度軍事行動、進行長期的戰爭消耗，而不是發起極大規模的進攻。

說得更直接，即便俄羅斯經濟沒有崩解、前線也未再被烏軍大規模反攻收復，以當下經濟與軍事能量來看，在戰爭持續的可見未來內，兩者都很難有大幅度收穫與飛躍。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上發表演說。（Reuters）

而這也是俄羅斯歷史圍繞「崛起-衰敗」的循環縮影：始終無法摸索出切合自身的發展模式，卻又能憑藉戰略韌性持續苦撐。其背後，當然是各種背景條件的支撐，包括遼闊國土的物質基礎與戰略縱深、強勢領導人的集權文化、面向東西的「雙頭鷹」外交慣性。

在這種背景下，俄羅斯非常容易崛起，卻也很常在順境中犯戰略錯誤，例如因為勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）時期的國力不斷增強，蘇聯便開始推行全球進攻性戰略，最終不僅在美蘇爭霸中敗下陣來，還導致自身解體；但進入逆境後的俄羅斯，則又往往能夠艱苦支撐，為將來的崛起蓄積實力，例如從蘇聯解體後的黑暗歲月，一路臥薪嘗膽、成長茁壯，直到2022年進攻烏克蘭。只是從更長遠的視角來看，這種復興也往往是為將來的衰敗、再崛起做準備。

一言以蔽之，俄羅斯更加善於擺脫困境，而不是維持優勢，這就與中國的戰略文化非常不同。俄烏戰爭確實撼動美歐主導的歐洲安全結構，但這場戰爭也毫無疑問，嚴重損耗俄羅斯過去積累的各方面國力，導致了敘利亞變天、美國滲入高加索、中亞各國有意「引入中美」等各種勢力範圍流失。

當然，俄烏戰爭還是會在未來某天、以某種形式停下，但深陷歷史循環的俄羅斯前景，或許正像俄國戰略界時常引用的斯托雷平（Pyotr Stolypin）名言：「在俄羅斯，20年足以改變一切；200年後，一切未曾改變。」