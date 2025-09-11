墨西哥經濟部長：將對中國進口汽車徵收50%關稅

墨西哥9月10日（周三）宣布，將對來自中國和其他亞洲國家的汽車徵收50%的進口關稅。墨西哥政府表示，這次對進口關稅的全面改革將保護就業，分析師認為此舉旨在安撫美國。



路透社引述墨西哥經濟部表示，此舉將對紡織品、鋼鐵和汽車等多個行業的商品提高不同程度的關稅，將影響價值520億美元（約4051億港元）的進口商品。

當被問及對中國汽車徵收多少進口關稅時，墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）向記者表示：「我們已在向進口的中國汽車徵收關稅，現時稅率是20%，我們將把關稅提高到允許的最高水平。」

2024年2月28日，比亞迪在墨西哥發布Dolphin Mini電動車。（Reuters）

埃布拉德補充道：「如果沒有一定程度的保護，你幾乎無法競爭。」

埃布拉德又指，這些措施剛好在世界貿易組織規定的範圍內，旨在保護墨西哥的就業職位，因為中國汽車正以「低於我們所謂的參考價格（reference prices）」的價錢進入墨西哥市場。

報道指，該計劃仍需獲得國會批准，而執政黨在國會中佔絕大多數席位。

墨西哥經濟部在文件中表示，這些關稅將影響那些與墨西哥沒有貿易協定的國家，其中包括中國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。

文件指，該計劃將影響8.6%的進口產品，並將保護32.5萬個面臨風險的行業和製造業職位。

2025年8月27日，墨西哥墨西哥城（Mexico City），墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在外交部大樓舉行的墨西哥-巴西商業論壇 (Foro Empresarial Mexico-Brasil) 閉幕式上發表講話。（Reuters）

這些措施還包括對鋼鐵、玩具和摩托車徵收35%的關稅。紡織品將被徵收10%至50%的關稅。

報道指此舉正值美國向拉丁美洲國家施壓，限制與中國的經濟聯繫。