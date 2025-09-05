墨西哥總統：考慮向中國等無貿易協定國家徵新關稅
撰文：王海
英國媒體9月4日報道，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，其政府正考慮對未與墨西哥簽訂貿易協定的國家（包括中國）的進口商品徵收新關稅。
據路透社報道，這些關稅將是「墨西哥計劃」（Plan Mexico）的一部份，該計劃旨在在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對部份墨西哥進口商品徵收關稅之際，提振墨西哥國內的產業。
辛鮑姆在新聞發布會上表示：「我們正在考慮開徵新的關稅，」並補充指徵稅對象將是未與墨西哥簽訂貿易協唷的國家，其中包括中國。
報道指，辛鮑姆並未透露具體哪些產品或行業可能受到影響。
墨西哥是美墨加貿易協定（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA）的簽署國，該協議於2020年取代北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement ），是在特朗普首個總統任期內透過談判達成。該協定要求三國在簽訂協定六年後進行聯合檢討。
