墨西哥國會上演MMA　2名議員就美軍介入打擊販毒集團爆衝突｜有片

英國媒體報道，墨西哥參議院8月27日（周三）爆發嚴重肢體衝突，兩名墨西哥參議員就是否讓美國軍隊介入打擊國內的販毒集團展開激烈爭論，兩人其後互相推撞、毆打和叫喊，現場場面一度十分混亂。



兩名墨西哥參議員在國會開會期間爆發嚴重衝突：

據英國《衛報》報道，當墨西哥參議院議員們唱完國歌，代表當日會議​​結束。反對黨革命體制黨（Institutional Revolutionary party，Pri）主席莫雷諾（Alejandro Alito Moreno）抓住執政黨莫雷納黨（Morena）參議院主席諾羅尼亞（Gerardo Fernández Noroña）。

莫雷諾在直播影片中反覆說到：「我請求你們讓我發言。」

諾羅尼亞則表示「別碰我。」

當諾羅尼亞試圖掙脫時，莫雷諾再次抓住他，隨後兩位議員開始互相推撞，莫雷諾甚至打了諾羅尼亞的脖子。當諾羅尼亞的一名助手走到兩人中間時，莫雷諾直接將他推倒在地。

當諾羅尼亞試圖離開演講台時，另一位議員加入爭論，對其發動襲擊。

報道指，這場衝突發生在一場激烈的辯論之後，執政莫雷納黨及其盟友指責反對黨呼籲美國對墨西哥進行軍事幹預。

反對派的一名參議員近日在美國霍士新聞上表示，「我們絕對歡迎美國協助打擊墨西哥的販毒集團。」

據報道，自特朗普（Donald Trump，又譯川普）授權使用軍事力量打擊拉丁美洲國家被視為恐怖組織的販毒集團後，這一議題在墨西哥變得充滿爭議。