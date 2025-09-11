美國為何推遲遣返韓國工人？　首爾駐華盛頓官員：特朗普提出疑問

首爾外交部駐華盛頓官員說，由於美國總統特朗普發出疑問，美國移民執法人員所拘留的數百名韓國工人的遣返工作將推遲進行。



法媒引述這名官員說，華盛頓暫停遣返的原因是「特朗普質疑這些被拘留的韓國工人（均為技術熟練的專業人員）是否應留在美國繼續工作並培訓美國員工」。

韓外長：美方承諾被拘公民再次入境無不利後果

此前，韓國外交部長官趙顯星期三（9月10日）說，美方承諾，美國移民與海關執法局（ICE）拘押的300餘名韓國公民將於11日啟程回國，並保證他們今後再次訪美時不會受到不公正待遇。

韓國聯合通訊社引述趙顯在韓國駐美大使館接受韓媒記者採訪時的講話說，他當天上午與美國國務卿魯比奧會晤，下午又會見了美國國家安全事務副助理安迪·貝克，核實了與魯比奧商議的上述事項，並確認美方承諾事項得到切實落實。

趙顯說，遣返此過程中不會出現被限制人身自由的情況。他強調稱，美方承諾將確保這些公民今後再次赴美時不受任何不利影響。趙顯還說，他與魯比奧商定，韓國外交部和美國國務院今後將成立工作組，加快推進有關完善韓國公民簽證制度的協商。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

美國多地韓資電池廠項目建設停擺

美國佐治亞州由LG新能源（LG Energy Solution Ltd.）合資建設一家電池廠近日遭到移民突查，導致美國多地的電池廠項目建設中斷，韓國企業集團在美數十億美元投資的前景因此蒙上陰影。

彭博社引述一名知情人士說，LG新能源發出內部通知，要求所有通過短期簽證豁免計劃ESTA在美國旅行的工人和承包商立即回國，同時建議持有B-1簽證的人員留在酒店。因討論非公開信息，消息人士不願具名。

這家韓國頂級電池製造商正在亞利桑那州、密歇根州和俄亥俄州建設另外三條生產線。LG能源僱傭的數百名韓國員工和承包商正在這些工廠安裝設備並培訓其他人員，這些工廠計劃於明年投入運營。

韓國計劃派遣一架包機赴美接回被拘的工人，這可能成為自2020年初冠病疫情爆發後從中國包機撤離約700名公民以來，韓國規模最大的一次撤僑行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

