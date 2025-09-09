美國移民局突襲韓國工廠　特朗普要外資不要移民　公然羞辱盟友？

美國移民和海關執法局（ICE）9月4日在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕了475名工人，其中大部份是韓國公民。經韓美兩國磋商後，被捕韓國公民將於10日獲包機接送回國。事件看似已告一段落，但其對美韓關係造成的負面影響，以及背後牽涉的移民簽證問題卻仍未得到妥善處理。



ICE人員聯同其他執法人員4日上午突襲工廠，按國籍和簽證身份將一大群工人分開，最終逮捕了475名涉嫌在美國非法居留或工作的人員。政府官員稱，這次突襲是對單一地點進行的最大規模移民執法行動。

工廠原定在明年正式開始營運，然而隨着突襲行動的展開，該工廠的建設工程已暫停。突襲行動一共逮捕了475人，其中超過300人是韓國公民。現代汽車表示，沒有員工被逮捕；LG Energy Solution則表示，該公司有46名韓國員工及1名印尼籍員工被拘留。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

美媒《紐約時報》（The New York Times）引述熟悉項目的業內人士稱，其餘的200多名韓國工人大多並非現代汽車或LG的直接僱員，而是受僱於承包商。

目前尚不清楚在工廠工作的韓國公民持有何種簽證，但國土安全調查局（Homeland Security Investigations）佐治亞州首席探員Steven Schrank稱，被拘留的475人中，有些人是非法入境美國，而其他人則逾期居留。還有一些人透過《美國簽證豁免計劃》（VWP）入境，該計劃允許以旅遊或商務目的入境美國90天，但禁止工作。

2大韓企巨頭聯手在美設廠 反映美韓經貿關係

事件發生後引起巨大爭議，韓國總統李在明表態要求官員須速解決事件，韓國外長更決定於本週親赴華府處理事件。這宗國內移民執法行動迅速變成國際外交事件，其中一個原因就是該工廠是美韓之間緊密關係的一大具體象徵。

涉事現代汽車和LG合資在佐治亞州設立、投資達47億美元的生產電動車電池工廠是兩國經貿合作的最新成果。現代汽車曾表示，工廠一旦完工，將僱傭8,500名工人，並具備年產50萬輛汽車的能力，預料能惠及整個佐治亞州。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。圖為現代汽車在佐治亞州打造的電動車工廠。（現代汽車官網）

在美國拜登（Joe Biden）政府提出的產業政策補貼下，韓國企業近年來已向美國投入數十億美元，甚至於2023年美國新投資項目的最大外國投資者。其後，在面臨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅下，韓國再加大投資力度，與美方達成協議，承諾將向美國再投資3,500億美元。

地方上，佐治亞州一直積極尋求韓國企業的投資，州長肯普（Brian Kemp）自2019年上任以來已兩次訪問該國，冀增進雙方經貿關係。

事實上，上述努力已頗有成果。大量韓企已在佐治亞州投資建造電池、半導體材料等工廠。據亞特蘭大韓裔美國人協會，該州目前有110間韓國公司，僱用了超過17,000名員工。

美國單方面「羞辱」韓國

然而，這一代表美韓緊密經貿關係的象徵卻遭美國單方面「無情」的打擊。

特朗普政府在展開突襲行動前不只未有事先與韓方溝通，事後更高調公布大量涉事韓國人被捕的畫面，猶如將美韓關係的考量拋諸腦後。特朗普本人也力挺移民執法部門只是在履行職責。

不只與此，佐治亞州這次也全力配合聯邦政府的突襲行動，派遣了地方警力參與行動。州長辦公室其後更發聲明強調，所有在該州運營的公司都必須遵守地方及聯邦法律。

雖然有當地民眾認同突襲行動，批評非法的韓國移民搶走其工作，但也有在涉事電動車電池廠附近的雜貨店主對行動感到搶憂，生怕自己將失去店舖的主要顧客。該店主坦言：「韓國工人一直支撐著這店的運營，但現在一切都亂了。」

對韓國而言，多年來的經濟投資、與美國同盟關係，換來的卻是對方的刁難，連一向親美的在野人民力量黨也對事件感到不滿，批評是「外交大災難」。因此不難想像為何韓國外交部會如此高調應對事件，並批評逮捕行動及公開韓國人被捕影片的舉動令人遺憾。

事件屬誰之過？

據韓媒報道，隨着影片的公開，大量在美韓國人對被捕者的經歷表示同情，並把矛頭指向特朗普政府以及韓企。

對特朗普政府方面，亞特蘭大韓裔美國人協會（The Korean American Association of Greater Atlanta）對突襲行動感到遺憾，認為現代和LG兩大龍頭韓企的投資本來可重振美國製造業，也像徵着雙方的友好關係。

美國商會美韓商業委員會前負責人奧弗比（Tami Overby）則認為，行動對所有亞洲企業帶來寒蟬效應，突顯了「你（政府）想要我們的錢，但又不想要我們（的人）」的矛盾訊息。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎到訪的韓國總統李在明（右）。（Reuters）

事實上，這次行動所顯的矛盾並不是單單針對韓企，其所指涉的實際上還包括特朗普政府整個經濟政策。

如上所述，自拜登政府通過《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）等產業政策法案後，美國的工廠建設蓬勃發展。而特朗普本人上任後大推復興「美國製造業」，也進一步推動工廠建設的發展。

美國短時間內要建造這麼多設施，自然需要大量的建築業工人，但特朗普政府同一時間卻執行收緊移民簽證、打擊非法移民的議程，導致勞動人口的減少。

自特朗普上台以來，他實際上切斷了來自南部邊境的移民，而國土安全部在各地工作場所執法，也導致大量非法移民自願或非自願離開美國；另外，美國政府也收緊了在美國工作的合法途徑，包括對H-1B專業技術工作簽證實施更嚴格的規定，美國移民局（USCIS）上月甚至已宣布，2026財年的約8萬個H-1B簽證配額已全數派出。

2025年7月1日，美國佛羅里達州奧喬皮（Ochopee），美國總統特朗普（Donald Trump）到訪被稱為「鱷魚惡魔島」的臨時移民拘留中心。（Reuters）

據皮尤研究中心（Pew Research Center）分析的美國人口普查局數據，今年1月至7月期間，美國勞動力市場已流失超過120萬移民，當中包括非法滯留者和合法居民。幫助企業尋找開發地點的全球位置戰略公司行政總裁考德威爾 （Didi Caldwell）坦言：「目前的現實情況是，（美國）全國範圍內都存在建築勞動力短缺的情況。」

在建築業勞動力不足的情況下，韓國企業等外企根本無法只靠僱用美國工人去完成建設工程。即使相關企業能承受只僱用美國工人所帶來的人力成本飆升，它們還是要依靠韓方本地的技術人員，而這一方面也因簽證遭收緊而受影響。

據《韓民族日報》報道，在面對上述種種營運難題下，韓國企業一向都會按「慣例」在法律灰色地帶遊走。

美方認為當日在工廠工作的外籍人士，應申請H1-B簽證；若在施工現場工作，相關外籍人士則應申請H-2B非專業類短期工作簽證。然而這兩者皆極難申請，所以韓企過去多會透過B-1非移民短期商務簽證或ESTA旅行授權電子系統（辨別VWP資格的系統）「僱用」非美國工人，而這兩種入境方式皆禁止申請者工作。

儘管官方未有作出正式宣布，但韓媒稱這次被捕的韓國人大多就是持有B-1簽證及ESTA。因此，不少人批評韓企明知違法，卻仍試圖透過走「法律罅」削減人力成本，理應承擔全部責任。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

綜上所述，韓國企業不符合美國勞動法規似乎是不爭的事實。然而歸根究底，特朗普一邊收緊移民、簽證政策，一邊擴大外國投資需求才是困局的主要原因。

李在明上月訪美，帶着韓國企業天團，送上「大禮包」加上大說好話「魅力攻勢」應對特朗普，卻換來300多名國民遭逮捕的結局。如今韓國外長準備赴華盛頓處理事件，倘若他無法「轉守為攻」爭取美方修改簽證制度，或對韓方作出特別豁免，韓國企業或韓國人遭遇突襲行動的事件必定陸續有來。