韓聯社：在美被拘韓國公民周四凌晨乘包機回國

韓媒周三（10日）引述消息指，被美國移民管理部門拘押的韓國公民韓國時間周四上午3時30分（美國東部時間10日下午2時30分）乘坐包機從當地啟程回國。



韓聯社報道，在被抓獲的300多名韓國公民當中，預計大部份人將以自願離境的方式返國，但未確認是否為全員。

報道指，執行接僑任務的大韓航空包機擁有368個座位，周三上午從仁川國際機場起飛，飛往佐治亞州的哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，之後從亞特蘭大國際機場返程。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

機場距離拘押韓公民的佐治亞州福克斯通美國移民與海關執法局（ICE）拘留中心約有4個半小時車程。

美國聯邦官員5日說，移民執法人員4日在喬治亞州針對現代汽車集團和LG新能源公司合作經營的一家電池工廠及相關承包商的突擊執法行動中，抓捕475名沒有合法身份的人。據韓國外交部門核實，LG新能源以及合作企業員工等300多名韓國公民被美方拘留。