尼泊爾示威：首都Hilton酒店遭縱火　建築一側完全被燒毀 | 有片

尼泊爾政府封鎖多個社交平台引發年輕人反封鎖及反腐示威。政府宣布解除禁令後示威未有平靜跡象，反而愈演愈烈。在抗議示威中，首都加德滿都（Kathmandu）的希爾頓酒店（Hilton）9月9日遭縱火。網絡影片顯示，酒店建築其中一側已被完全燒毀，濃煙在空中飄散。



《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報道，加德滿都消防隊一名官員稱，酒店的大部份基礎設施和財產已被燒毀。

除希爾頓酒店外，抗議者還燒毀了其他重要建築物，包括尼泊爾衛生和人口部大樓。

《紐約時報》報道，尼泊爾前總理卡納爾（Jhala Nath Khanal）的住宅也於周二（9日）遭示威者縱火，其夫人Ravi Laxmi Chitrakar當時身處屋內，身體嚴重燒傷。卡納爾所屬政黨的黨魁透露：「他的妻子嚴重燒傷後被送往軍隊醫院，目前仍在接受治療。」