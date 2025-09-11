烏克蘭女Iryna Zarutska美國遭割喉　特朗普斥兇手：判那動物死刑

烏克蘭裔23歲女子伊琳娜（Iryna Zarutska）成功逃離俄烏戰火、移民到美國北卡羅來納州生活之後，一次上街時遭遊民襲擊，身中多刀死亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9月10日）就事件表示，必須判兇手死刑。他還以「動物」來稱呼兇手。



特朗普在旗下社交平台Truth Social發文稱：「那隻如此殘忍地殺害從烏克蘭來到美國尋求和平與安全的美麗年輕女子的動物，應該接受一場快速、毫無疑問的審判，並且只應被判處死刑。不可能有其他選擇！」

事發於22日晚9時46分，身着Pizza店制服的伊琳娜登上列車後坐下看手機，全然未察覺身後逼近的危險，僅僅4分鐘後，34歲的布朗（Decarlos Brown Jr.）突然掏出摺疊刀猛撲向前，至少一次刺中她的頸部，並連續捅刺她3次。

現場影片顯示，布朗隨後在車廂內走動，脫掉運動衫守在門邊，此時乘客開始注意到他身上滴落的血跡，而伊琳娜捂着不斷涌血的頸部倒在座位上，最終在輕軌上被宣告死亡。

警方後來逮捕布朗，發現他過往曾有竊盜重罪、使用危險武器搶劫等前科並且多次入獄，目前是遊民的他，事發時也受了輕傷，送醫治療後已經沒有大礙，被指控一級謀殺罪。