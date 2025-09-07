烏克蘭女逃離戰火赴美卻命喪遊民刀下　輕鐵上遭割喉影片曝光

烏克蘭裔一名23歲女子成功逃離戰火，移民到美國北卡羅來納州生活，近來上街時卻突然遭到一名男子攻擊，身中多刀身亡。警方後來逮捕疑犯，發現身為遊民的他曾是一名職業罪犯，身上背負多項前科。



伊琳娜生前照片：

+ 14

事發於22日晚。由夏洛特地區交通系統（CATS）周五公布的監控畫面顯示，當晚9時46分，身着Pizza店制服的23歲女子伊琳娜（Iryna Zarutska）登上列車後坐下看手機，全然未察覺身後逼近的危險。

事發一刻影片：

警方稱，僅僅4分鐘後，34歲的布朗（Decarlos Brown Jr.）突然掏出摺疊刀猛撲向前，至少一次刺中她的頸部，並連續捅刺她3次。

影片顯示，布朗隨後在車廂內走動，脫掉運動衫守在門邊，此時乘客開始注意到他身上滴落的血跡，而伊琳娜捂着不斷涌血的頸部倒在座位上，最終在輕軌上被宣告死亡。

警方後來逮捕布朗，發現他過往曾有竊盜重罪、使用危險武器搶劫等前科並且多次入獄，目前是遊民的他，事發時也受了輕傷，送醫治療後已經沒有大礙，被指控一級謀殺罪。