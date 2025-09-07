烏克蘭政府大樓首遭俄軍襲擊　包括一嬰兒在內至少3死

烏克蘭9月6日晚遭俄軍襲擊，首都基輔政府大樓主樓遇襲而受損起火，為開戰以來首次。官員表示另有多棟住宅大樓遭直接襲擊、部分坍塌，包括一名1歲嬰兒在內，至少3人死亡，另有18人受傷。



據英國廣播公司報道，遇襲的政府大樓內設有烏克蘭主要部長辦公室。總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）證實，指此次為政府大樓首次遭到俄軍襲擊，屋頂和建築上層均受損，救援人員目前正努力將火救熄。

斯維里登科稱俄軍蓄意襲擊民用設施，警告居民留在避難所。俄軍還對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的家鄉、中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）發動空襲，造成3處基礎設施受損，烏克蘭全境夜間均響起防空警報。

2025年9月7日，烏克蘭基輔，圖為烏軍在基輔攔截一枚俄軍發射的導彈，另一處地點升起濃煙。（Reuters）

烏克蘭軍方指，俄軍前一晚派出805架無人機與發射13枚導彈襲擊基輔，而烏軍攔截下4枚導彈，擊落751架無人機。俄羅斯尚未對此事做出回應。