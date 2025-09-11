茂木敏充小林鷹之表態參加自民黨總裁選舉　高市早苗據報也擬競選

日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務後，自民黨前幹事長茂木敏充、自民黨籍前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之先後表態有意參與下屆總裁選舉，日媒引述消息報道，自民黨籍前經濟安保擔當大臣高市早苗也有意參選。



日本共同網報道，茂木敏充周三召開記者會宣布參選，小林鷹之當日也在國會向傳媒透露參選意願。報道並引述消息指，高市早苗在周四於國會會見前首相岸田文雄，表示有意參選。

茂木敏充向傳媒強調稱：「必須要讓自民黨和日本經濟回到復興軌道，並在兩年時間裏走上復興道路」；小林鷹之則聚焦民生，強調「希望打造中產階層和年輕人都充滿活力的日本，基本下定決心參加總裁選舉」。

茂木敏充還提及，在自民黨目前淪為少數派執政黨的情況下，為夯實政權基礎，將尋求與政策理念一致的政黨組建新的聯合執政框架。

2025年9月7日，日本首相石破茂在東京舉行的記者會上宣布辭職。（Reuters）

日本自民黨9月9日召開總務委員會會議，決定採用「全體投票」方式選出黨總裁接替近日辭職的石破茂，屆時全國黨員與黨友均可參與投票。預料下屆自民黨總裁選舉將在10月4日舉行。

儘管按照慣例，當黨總裁在任期中途辭職時，通常會採用簡易選舉方式進行投票。鑒於社會對自民黨的不信任情緒日益高漲，這次改為採用全體投票方式，旨在更充分反映基層黨員的聲音。

日本首相一般由執政黨總裁所擔任，因此勝選下任總裁的候選人一般被外界視為下任首相。