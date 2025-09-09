日本TOMICA玩具夾傷至少12兒童 廠商急召回約4萬件 香港有售
撰文：官祿倡
出版：更新：
日本玩具公司「Takara Tonmy」9月8日宣布召回旗下一款名為「Grand Mall Tomica Building（Tomica 55週年紀念特別版）」（簡稱Tomica）兒童玩具，因有兒童在遊玩時手指慘遭玩具夾傷，截至5日已接到至少12宗受傷個案。玩具公司急召回約4萬件涉事產品。
日本放送協會（NHK）引述玩具公司聲明，指有兩名三歲幼童在東京舉辦的一場活動中，因使用涉事玩具而受傷，據悉是在試圖取出玩具內的微型汽車模型時，手指不慎遭玩具中央的一個可旋轉升降的零件夾傷。
涉事玩具是廠商在7月發布的55周年特別版Grand Mall Tomica Building型號，根據日媒news on japan報道，外包裝可見寫有55th字樣。而涉事玩具除在日本發售外，菲律賓，台灣和香港也有銷售。
玩具公司致歉，強調將加強監督，防止此類事件再次發生。台灣代理商麗嬰國際Funbox也因此發出召回聲明。
