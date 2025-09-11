巴黎9座清真寺出現豬頭疑涉反伊斯蘭仇恨　其中1顆寫着「馬克龍」

據法國24新聞台（France24）、《西南報》等媒體報道，當地時間9月9日，法國巴黎警方表示，在巴黎及周邊地區的幾座清真寺附近至少發現了9個豬頭。巴黎檢察院10日表示，2名外籍嫌疑人在擺放豬頭後迅速離境，並譴責此舉「企圖引發騷亂」。



當地時間9日，巴黎警察局長努涅斯表示，巴黎市內的5座清真寺和巴黎近郊的4座清真寺附近發現了豬頭，「不排除還會發現更多此類情況的可能性」。巴黎檢察院透露，多數豬頭被放置在清真寺門前，但至少有一個豬頭是在行李箱中被發現的。

▼監控錄像：疑犯放豬頭

努涅斯稱，不排除該行為存在「外國干涉」的可能性，「如此大規模的行動，由多人同時實施，令人質疑」。

現場照片顯示，其中一個豬頭上方用藍色字跡潦草地寫着「馬克龍」。報道指出，這顯然是指正深陷政治和財政危機的法國總統馬克龍。

據悉，法國是歐洲穆斯林人口最多的國家，其穆斯林人口超過600萬，而對於穆斯林來說，豬被視為「不潔之物」。

巴黎檢察院10日表示，一名諾曼底農民聯繫調查人員，稱有兩人乘坐一輛掛着塞爾維亞牌照的車輛，向他購買了大約十個豬頭。檢方調查監控視頻後發現，嫌疑人於8日深夜至9日凌晨，乘坐同一輛車抵達巴黎奧伯坎普區附近，並將豬頭擺放在多座清真寺前。

監控畫面顯示，其中一名嫌疑人是白人，身材高挑瘦削，穿着灰色牛仔褲和白色運動鞋，他沒有戴手套，也沒有躲避正在拍攝他的數碼攝像頭。在擺放完寫有「馬克龍」（Macron）的豬頭後，他掏出手機打開閃光燈拍了幾張照片，來回踱步了幾十秒後，消失在昏暗的街道上。

檢方補充稱，這些嫌疑人「可能使用了克羅地亞電話號碼，追蹤記錄顯示，他們在作案後於9日早晨越過了法國-比利時邊境」。

2025年8月13日，法國Bormes-les-Mimosas，圖為馬克龍通過視訊向其他「志願者聯盟」的歐洲國家領導人會晤，「志願者聯盟」事關派兵進入烏克蘭基輔維護和平，由英法領導人在今年3月提出。（Reuters）

事件發生後，法國內政部長勒塔約（Bruno Retailleau）表示譴責，稱此類事件「令人髮指」且「絕對不可接受」。他強調：「我希望我們的穆斯林同胞能夠平靜地踐行自己的信仰，我理解他們為此感到受傷。」

巴黎大清真寺教長哈菲茲稱，這些「伊斯蘭恐懼症行為」是「反穆斯林仇恨情緒升級的又一可悲新階段」，並呼籲「全社會提高警惕、團結起來，抵制這一危險趨勢」。

歐盟基本權利機構表示，自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，已有多個歐盟國家報告稱「反穆斯林仇恨」與「反猶太主義」事件數量激增。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

