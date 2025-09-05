特朗普籲歐洲向俄中施壓　馬克龍：26國承諾向烏克蘭提供安全保障

英國媒體9月4日報道，一位白宮官員表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向支持烏克蘭的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）領袖表示，歐洲必須停止購買俄羅斯石油，同時向支持俄羅斯的中國施加經濟壓力。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，26 個國家已承諾向烏克蘭提供安全保障，其中包括在陸地、海上和空中部署部隊。



據路透社報道，馬克龍表示，他與其他歐洲領導人以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在峰會後與特朗普進行通話，美國對向烏克蘭提供安全保障的承諾將在未來數日內確定。

這次由來自「自願聯盟」（主要由歐洲國家組成）的35位領導人參加的會議旨在確認向烏克蘭提供安全保障的細節，並向特朗普尋求支持，以確保這些保障切實可行。

馬克龍與澤連斯基在愛麗舍宮舉行的新聞發布會上表示：「（俄烏）衝突停止之日，安全保障就會到位。」

2025年9月4日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）峰會後的新聞發布會上與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）一起發表講話。（Reuters）

馬克龍最初表示，將有26個國家部署軍隊到烏克蘭。但他其後澄清，一些國家將在烏克蘭境外提供保障，例如向烏克蘭軍隊提供訓練。

德國表示，只有在條件明確的情況下，包括知悉美國參與安全保障的程度下，才會決定是否做出軍事承諾。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）明確表示，她不會向烏克蘭派遣軍隊，但表示意大利願意監督停火並在烏克蘭境外訓練軍隊。

2025年8月18日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮會見歐洲多國領導人期間，就結束俄烏戰爭舉行談判，圖為特朗普和與會的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）。（Reuters）

主持「自願聯盟」峰會法國和英國則表示，他們願意在戰爭結束後向烏克蘭派遣軍隊。

報道同時引述一名白宮官員表示，特朗普在自願聯盟領導人的通話中表示，歐洲必須停止購買俄羅斯石油，並表示這些石油正協助莫斯科繼續俄烏戰爭。

這位官員表示：「總統還強調，歐洲領導人必須向中國施加經濟壓力，因為其向俄羅斯提供資金。」

2025年9月4日，法國巴黎，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）在愛麗舍宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）出席「自願聯盟」(Coalition of the Willing）峰會。（Reuters）

馬克龍表示，自願聯盟和美國已同意在未來就制裁方面加強合作，特別是針對俄羅斯的石油和天然氣以及中國。